Explosion mortelle à Perenco : Une commission sur pied pour conjurer de tel drame au Gabon

Une commission ad-hoc a échangé à Port-Gentil la semaine dernière avec les partenaires sociaux afin d’obtenir de plus amples informations sur les conditions de travail des Gabonais sur les plateformes pétrolières. Du paiement des cotisations sociales aux différents types de contrats, en passant par les conditions de travail et bien d’autres aspects, la commission gouvernementale a examiné en détail tous les problèmes qui minent le secteur pétrolier gabonais.

L’incident survenu sur la plateforme Becuna de l’entreprise pétrolière Perenco Oil & Gas Gabon, le 20 mars dernier aux environs de 15h, est la tragédie de trop qui n’a laissé personne insensible. Ils ont été nombreux dans la population gabonaise à verser des larmes suite à l’explosion enregistrée sur la plateforme Becuna du site offshore Tchatamba de Perenco Oil & Gas Gabon. Le bilan était lourd car six personnes ont trouvé la mort, précisément l’équipe de l’unité de workover P115.

Conjurer de tel drame

Pour éviter de revivre de telles situations, une commission ad-hoc a été mise en place par les autorités de la transition, et l’enquête suit son cours. Conduite par le ministre du Pétrole et du Gaz Marcel Abéké, soutenu par celui du Travail, de l’Industrie et de l’Environnement, elle s’est entretenue vendredi avec les partenaires sociaux à Port-Gentil pour voir dans quelles mesures offrir de meilleures conditions de travail aux Gabonais exerçant dans le secteur pétrolier.

La rencontre avec les partenaires sociaux au gouvernorat de Port-Gentil

L’opportunité a été donnée aux syndicats de faire part à la délégation gouvernementale des problèmes de précarisation auxquels les agents du secteur pétrolier font face. « C’est un soulagement pour nous ! Car, nous avons eu un dialogue franc et honnête avec le gouvernement. Certaines pratiques doivent cesser », a fait savoir le délégué provincial de la Confédération syndicale gabonaise (Cosyga) Jean-Paul Opa.

Passer au peine fin les problèmes

À Port-Gentil, la délégation ministérielle a également pu échanger avec les responsables des structures de mise à disposition du personnel et les prestataires."Nous avons eu des échanges qui nous ont permis de mieux appréhender la situation. En ce qui concerne les relations de travail ici, le mode de fonctionnement des différentes entreprises, surtout les prestataires de services et puis ceux qui mettent à disposition le personnel", a indiqué le ministre du Pétrole Marcel Abéké.

Une autre vue des échanges entre la commission et les responsables de Perenco

Si l’ambition du gouvernement est d’offrir aux Gabonais un emploi stable à longue durée réunissant de meilleures conditions de travail, les autorités de la transition veulent mettre fin à la précarisation des emplois à laquelle beaucoup de Gabonais se heurtent avec des contrats d’un mois renouvelable. « Nous ne pouvons pas accepter que vous précarisiez volontairement des Gabonais qui travaillent avec vous. Vous les mettez en contrats de mise à disposition dans des sociétés intermédiaires, cela n’est plus acceptable », a dénoncé le ministre du Travail et de la Lutte contre le chômage, Adrien Nguema Mba.

La délégation s’est rendue respectivement à Spie Oil et à Perenco Oil & Gas Gabon, témoignant de sa volonté de poursuivre les enquêtes et de mettre chacun face à ses responsabilités. « Sans données statistiques objectives sur l’amélioration des conditions de travail, il est difficile d’affirmer que les travailleurs sont à l’abri des accidents de travail », estime le secrétaire national de l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) Patrick Barbera.