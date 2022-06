États-Unis : un jeune Noir innocenté 91 ans après son exécution pour meurtre

Exécuté à 16 ans pour le meurtre d’une employée blanche de 33 ans de son lycée, Alexander McClay Williams a été innocenté cette semaine par un tribunal de Pennsylvanie. « Sa famille a passé des décennies à essayer de prouver son innocence » et la nouvelle a été accueillie avec soulagement par sa seule sœur survivante, âgée de 92 ans, rapporte la presse américaine locale.

« Je suis simplement heureuse que cela se soit finalement passé comme il se doit au début », a déclaré sa sœur. « Nous voulions juste qu’il soit annulé, car nous savions qu’il était innocent, et maintenant nous voulons que tout le monde le sache aussi ».

La justice a estimé que l’enquête avait été bâclée et que l’adolescent, reconnu coupable en moins de 4 heures par un jury entièrement blanc, avait été accusé à tort en 1931. Cinq mois plus tard, Williams, 16 ans, a été exécuté, devenant ainsi la plus jeune personne de l’histoire de la Pennsylvanie à être mise à mor .