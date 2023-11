Eliminatoires Mondial 2026 : le Gabon face au Kenya ce 16 novembre à Franceville

Les choses sérieuses vont débuter dans une quinzaine de jours pour le nouveau coach des Panthères du Gabon : Thierry Mouyouma. Dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 de football, les Panthères accueilleront sur leurs propres installations à Franceville les Harambee Stars du Kenya. Un match grandeur nature pour le nouveau staff des Panthères et pour les supporters du Gabon en quête de victoire.

Les éliminatoires de 23ᵉ édition de la Coupe du monde de football masculin organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique arrivent à grand pas pour le Gabon. Logé dans le groupe F de ces éliminatoires, les Panthères du Gabon devront redonner espoir et envie à leurs supporters qui n’ont essuyé que désespoirs et déconvenues de son onze national ces derniers mois.

Un espoir qui devrait pouvoir renaitre avec ce staff 100% confié au coach Thierry Mouyouma. De plus, les Harambee Stars du Kenya sont une équipe largement à la portée des Panthères qui devront rétablir l’invincibilité du Gabon au stade rénovation de Franceville avant le match retour prévu le 24 mars 2025. Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 17h00 avec au sifflet quatuor arbitral égyptien.

Une rencontre haletante attend ces deux nations qui ne se sont pas encore affrontées sur un terrain de football. Un match ouvert qui devrait permettre à Thierry Mouyouma de mieux affiner ses choix tactiques et techniques après le nul arraché en amical le 11 octobre dernier face au Syli National de Guinée. Côté classement FIFA au mois d’octobre, le Gabon part avantagé car classé 86e mondial contre 110e pour le Kenya.