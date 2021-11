Egypte vs Gabon mardi : Une rencontre sans enjeu pour des Panthères privées de Mondial

Le rêve des Panthères du Gabon de participer à une phase finale de Coupe du Monde s’est finalement éteint comme une braise dans l’océan vendredi, alors qu’elles venaient de terminer deux heures plutôt, le match les opposants aux Chevaliers de la Méditerranée de Libye gagné 1-0. Ce mardi, les Gabonais devront tout de même jouer une 6e journée face aux Pharaons d’Egypte à Borg Al Arab(banlieue d’Alexandrie) à 14h00. Un match qui ne changera plus rien au destin tragique de l’élimination du Gabon de la course au Mondial qatari.

En effet dans ce groupe F, les poulains du technicien français Patrice Neveu, spéculaient vendredi, sur un coup de chance dans l’autre confrontation qui opposait les Palancas Negras d’Angola aux Pharaons d’Égypte. Le calcul imaginaire était très simple : une défaite des co-équipiers de Mohamed Salah suffisait aux Gabonais conduits par Pierre-Emerick Aubameyang de faire perdurer leurs chances. Ce qui n’a pas été le cas.

L’affiche de cette 6e et dernière journée

Puisque, les Egyptiens ont cruellement cuit à l’étouffée, le désir de Pierre-Emerick Aubameyang, de Denis Bouanga ou d’Aaron Boupendza de participer au Mondial en compagnie des grands joueurs de ce monde dans la mesure où ils ont rattrapé au score (2-2) les Angolais. « C’est dans ce genre de match que l’on reconnaît l’esprit, la volonté et la rage de gagner. Eux ils l’ont. Nous sommes loin du compte au Gabon. On se contente de ce qu’on a et c’est tout. Ce pays a des objectifs à atteindre. Pas nous », se lamente Roland Opénda Ratimbeau, supporter des Panthères du Gabon.

À ce stade, plus rien n’est envisageable pour les Panthères du Gabon qui devront se remettre à leurs contre-performances enregistrées depuis le début de ces éliminatoires du chapeau F. Ainsi, le match de ce mardi 16 novembre à Alexandrie face aux Pharaons d’Égypte, comptant pour la 6e et dernière journée, ne présente aucun enjeu pour l’équipe nationale du Gabon dans la mesure où même une supposée victoire ne leur conduira pas au Qatar l’an prochain. Juste pour la gloire, le plaisir et le fair-play. Car l’Égypte après son match nul, trône paisiblement sur le groupe F avec 11 points. Le Gabon avec ses 7 points actuellement (2é), ne pourrait pas l’inquiéter au tableau d’affichage.

« Il fallait s’attendre à ça. On avait la victoire face aux Egyptiens à Franceville. Comme souvent, et aux dernières minutes, on encaisse un but égalisateur. Là on aurait été premier si on avait gagné. C’est triste hein. On va voir à la CAN se qui va se passer », déplore Rodrigue Boussamba Koumba. Le bilan de Patrice Neveu est-il satisfaisant ? Alain Mounguengui et cie, sont-ils les véritables responsables du bilan négatif des Panthères dans ces phases éliminatoires ? Y a-t-il des réglages à faire avant la CAN ? Devrait-on dissoudre cette équipe entièrement avant la CAN ? Autant de questions sans reponse.