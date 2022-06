Deux jeunes voyous écopent de 10 à 20 ans de prison pour avoir braqué une dame à Port-Gentil

L’insécurité continue d’être préoccupante au Gabon. La cour criminelle de Port-Gentil (Ogooué-Maritime) a condamné vendredi deux jeunes gabonais à 10 et 20 ans de prison pour vol avec usage d’arme apparente ou cachée une paisible citoyenne qui rentrait chez elle. Il s’agit des sommés Junior Welnec Doumambila qui était présent à l’audience et Patronel Moussounda Mouanda, condamné lui par contumace à 20 ans de prison.

Les faits remontent au 14 janvier 2021. Ce jour-là, Judith Mabamba Mounguengui, gabonaise la quarantaine d’années, en tentant de rentrer chez elle, sera violentée par deux hommes tapis dans un noir des ténèbres au quartier Sibi, sur la route des pipes dans le 2e arrondissement de Port-Gentil. L’un des deux jeunes hommes âgé d’une vingtaine d’années, lui administra un coup de pied aux fesses. Roulant par terre, il lui brandit un couteau d’une pointe de près de 20 cm, affûté comme une lame de bistouri qu’il détenait précieusement dans son pantalon.

Un braquage dans la nuit

Pendant ce temps, son acolyte arracha le sac de leur proie contenant deux téléphones portables avant de prendre la poudre d’escampette. Paniquée, traumatisée par ce choc psychologique, Judith poussa des cris ahurissants qui interpellèrent les riverains qui se mirent automatiquement à la poursuite des indélicats. Après une course poursuite de plusieurs mètres, ils furent tous les deux arrêtés et conduits au commissariat central de Port-Gentil.

Identifiés, et suite à la plainte dressée contre eux, Patronel Moussounda Mouanda et Junior Welnec Doumambila furent ainsi placés en garde à vue le temps que l’enquête se poursuive. Au cours de celle-ci, la victime déclara avoir retrouvé ses biens dans les mains de Junior Welnec Doumambila, sauf ses deux téléphones mobiles. Des allégations que le présumé coupable reconnaitra. Déférés, ils ont été poursuivis pour les chefs de vol en bande organisée sous la menace d’une arme. Tout au long de l’information préliminaire, la bande reconnu avoir arraché le sac de la dame.

L’audience

Mais Doumambila nia en bloc d’avoir été en possession de l’arme qui a servi au braquage, ce, malgré les témoignages de la victime ainsi que de son frère d’arme. Renvoyés le 29 juin 2021 devant la cour criminelle, Patronel Moussounda Mouanda remis en liberté provisoire, ne comparu point malgré l’ordonnance de prise de corps. La plaignante quant à elle, ne comparu pas aussi pour avoir choisi de retirer sa plainte. Mais Welnec Doumambila à la barre ce jour, dit avoir été en possession de l’arme car celle-ci lui servit à éplucher les mangues.

En vertu des articles 460 et 465 alinéa 2 du Code pénal et de l’article 133, Junior Welnec Doumambila et Patronel Moussounda Mouanda, ont été déclarés coupables du délit de vol avec usage d’arme apparente ou cachée. Elle reconnait toutefois à Junior Welnec Doumambila des circonstances atténuantes mais le condamne à 10 ans de prison dont 5 assortis du sursis. Condamne en revanche Patronel Moussounda Mouanda par contumace à 20 ans de réclusion criminelle avant de décerner contre lui un mandat d’arrêt.