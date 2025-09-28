Buscador
dimanche 28 septembre 2025
    Sénégal : 282 migrants en détresse secourus au large de Dakar

    Publié le 28 septembre 2025 à 13h51min
    International
    Sénégal : 282 migrants en détresse secourus au large de Dakar
    Sénégal : 282 migrants en détresse secourus au large de Dakar © 2025 D.R./Info241

    La Marine nationale sénégalaise a annoncé avoir porté secours ce samedi 27 septembre à 282 candidats à l’émigration irrégulière au large de Dakar. Les rescapés, qui tentaient de rejoindre les îles Canaries à bord d’une pirogue partie d’un pays voisin, ont tous été pris en charge par les autorités compétentes.

    Dans un communiqué, l’institution navale a réaffirmé son engagement pour la sécurité maritime et la protection des vies humaines. Cette opération intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des départs de pirogues vers l’Atlantique, souvent au péril des migrants.

    Selon l’ONG Caminando Fronteras, entre janvier et mai 2025, au moins 1 865 personnes ont péri ou disparu sur la frontière maritime occidentale euro-africaine. La route Atlantique reste l’une des plus meurtrières, avec 1 482 victimes, dont de nombreuses femmes et enfants, tandis que la sous-route sénégalo-gambienne a coûté la vie à 110 personnes depuis le début de l’année.

