SEEG : Les habitants du Grand Libreville de nouveau replongés dans les délestages en série

Le communiqué de presse de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), publié ce samedi soir, a confirmé ce que beaucoup craignaient déjà : le Grand Libreville va connaître de nouveaux délestages en série. L’entreprise publique a annoncé la poursuite des travaux de raccordement de la centrale flottante KarPowerShip de 150 MW au réseau électrique, un chantier initialement prévu pour s’achever le 15 septembre mais désormais prolongé à une date indéterminée.

Selon la SEEG, ce retard est lié à des contraintes techniques de sécurité sur les équipements gaziers utilisés pour le raccordement. En attendant, l’entreprise prévient que les perturbations de l’alimentation vont se poursuivre jusqu’à l’achèvement des travaux. Autrement dit, les foyers et entreprises de Libreville, Owendo et Akanda doivent s’habituer à des coupures répétées, planifiées dans le cadre d’un calendrier de délestages qui sera diffusé régulièrement aux usagers.

Retour à la case délestage

Cette annonce rend officielle une situation déjà subie depuis plusieurs semaines : les habitants du Grand Libreville vivent au rythme des coupures, parfois prolongées, qui perturbent aussi bien la vie domestique que les activités économiques. « Chaque jour on se demande quand la lumière va s’éteindre. Ce n’est plus vivable », témoigne à info241 une habitante de Mindoubé, exaspérée par les pertes d’appareils électroménagers et l’impossibilité de conserver correctement les denrées alimentaires.

Le communiqué de l’entreprise publique

La SEEG affirme mettre en œuvre « tous les moyens nécessaires » pour limiter les désagréments, mais la lassitude est palpable. Les commerçants d’Owendo et de Nzeng-Ayong dénoncent des pertes financières considérables liées aux produits avariés et aux interruptions de service. Les élèves et étudiants, eux, voient leurs révisions perturbées à quelques jours d’examens, tandis que les structures médicales privées peinent à assurer la continuité de certains soins sans générateurs.

Une exaspération qui perdure

Cet épisode est loin d’être inédit. Depuis le début de la transition en août 2023, les coupures de courant se sont multipliées, malgré les promesses répétées de la SEEG d’un retour à la normale « dans les meilleurs délais ». Chaque communiqué ressemble désormais à une répétition : justification technique, calendrier repoussé, et nouvelles perturbations annoncées. Pour de nombreux usagers, cette communication ne fait qu’entretenir l’idée d’une crise énergétique permanente.

En rendant officiels ces délestages en série, la SEEG reconnaît de fait son incapacité à stabiliser durablement le réseau électrique du Grand Libreville. Les habitants, eux, y voient une preuve supplémentaire que la solution miracle promise avec KarPowerShip risque encore de tarder. Dans l’attente d’un hypothétique retour à la normale, la capitale gabonaise s’enfonce un peu plus dans l’incertitude énergétique.