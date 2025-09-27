Buscador
    Les agents de la radio Génération Nouvelle plongés dans la précarité exigent des réponses

    Publié le 27 septembre 2025 à 12h55min MàJ : 27 septembre 2025 à 12h55min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : BBO
    Economie
    Les agents de la radio Génération Nouvelle plongés dans la précarité exigent des réponses © 2025 D.R./Info241
    À Libreville, les employés de la radio Génération Nouvelle dénoncent des années de promesses non tenues. Sans contrat ni salaire, ils interpellent directement leur fondateur, Jean Boniface Assélé, pour qu’il clarifie l’avenir de la station. « Pas de contrat de travail, pas de salaire, seulement des promesses », déplorent-ils ce vendredi, accusant celui-ci de les avoir abandonnés à leur sort.

    La station, à l’arrêt depuis plusieurs mois à cause d’un problème technique, n’emploie plus qu’une poignée d’agents. Moins d’une dizaine continuent de se présenter chaque jour malgré des conditions dramatiques. L’un d’eux témoigne à Info241 : «  Tout ce qu’on veut, c’est qu’il nous dise s’il ferme la radio ou pas. Et si c’est le cas, qu’il nous paie au moins nos droits  ». Entre loyers impayés, enfants privés de rentrée scolaire et absence de couverture médicale, la précarité est devenue la norme.

    Le fondateur de la radio ici aux cotés de son neveu Ali Bongo

    Fondée par Jean Boniface Assélé, la radio Génération Nouvelle a longtemps été perçue comme un outil d’expression personnelle de son promoteur. En 2018, au plus fort des élections législatives et locales, ses prises de position répétées lui avaient valu un rappel à l’ordre de la Haute autorité de la communication (HAC). Son talk-show vedette, « Assélé vous parle », avait alors été suspendu.

    Aujourd’hui, les employés veulent tourner la page des illusions et réclament une décision claire. Soit la radio reprend ses activités dans des conditions dignes, soit elle ferme définitivement, avec le paiement des droits dus au personnel. Faute de réponse de leur fondateur, ces derniers redoutent que Génération Nouvelle ne disparaisse dans l’indifférence, laissant sur le carreau ceux qui ont servi la station parfois pendant plus de vingt ans.

    @info241.com
