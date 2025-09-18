Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 19 septembre 2025
  • 802
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal

    Publié le 18 septembre 2025 à 19h46min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/cote-d-ivoire-abidjan-ratifie-un-accord-de-defense-avec-le,2547
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Accusé de viol, Daniel Mengara évoque une relation « consentie » et dénonce un « complot politique »

    Gabon : Une plainte pour viol déposée en France contre Daniel Mengara

    Afrique du Sud : Les hommes désormais autorisés à porter le nom de leur femme

    CEMAC : Denis Sassou-Nguesso prend les rênes de l’institution économique sous-régionale

    Obasanjo relance son appel pour une monnaie unique africaine : « Nous devons bâtir nos propres systèmes »

    International
    Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal
    Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi 17 septembre un décret ratifiant l’accord de coopération en matière de défense conclu avec le Portugal en avril 2019 à Lisbonne. Cette décision, entérinée en Conseil des ministres, vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les nouvelles menaces sécuritaires auxquelles la Côte d’Ivoire est confrontée.

    L’accord couvre plusieurs volets, allant de la formation et du perfectionnement des cadres militaires à l’appui logistique et à la fourniture d’équipements. Il prévoit également l’échange de renseignements et d’expertises, avec une attention particulière accordée à la sécurité maritime, à la cybercriminalité et au développement de la cyberdéfense, des enjeux stratégiques dans un contexte marqué par la montée des menaces hybrides.

    Pour Abidjan, ce partenariat avec Lisbonne consolide la coopération bilatérale et accroît la capacité nationale à contenir l’expansion des groupes armés dans le nord-ouest du pays. Cette zone frontalière, déjà sous surveillance renforcée, reste vulnérable aux incursions terroristes et à l’instabilité régionale, en raison notamment de l’afflux de réfugiés en provenance des pays voisins.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève