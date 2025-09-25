Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025

Le gouvernement gabonais a annoncé ce mercredi par voie de communiqué officiel que le samedi 27 septembre 2025, jour du premier tour des législatives et du scrutin unique des locales (municipales et départementales), sera férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national.

Selon le communiqué du ministère du Travail, du Plein emploi et du Dialogue social, parvenu à Info241, cette décision s’appuie sur le décret n°283/PR/MISD du 3 juillet 2025, fixant la convocation du collège électoral et la période de campagne électorale.

« La journée du samedi 27 septembre 2025, journée de convocation du collège électoral pour le premier tour de l’élection des députés et pour l’unique tour des membres des conseils départementaux et municipaux, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire », stipule le texte signé par le ministre Patrick Barbara Isaac.