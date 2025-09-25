Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 28 septembre 2025
  • 803
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025

    Publié le 25 septembre 2025 à 08h14min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-le-samedi-27-septembre-declare-jour-ferie-pour-les,2558
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Élections 2025 : Les observateurs civils gabonais dénoncent des ratés derrière le vernis du calme

    Elections 2025 : Raymond Ndong Sima dénonce un retour aux vieilles pratiques du régime déchu

    Gabon : Un double scrutin décisif ce samedi marqué par de nombreux couacs organisationnels

    Bars fermés pour voter : l’infantilisation assumée de l’État gabonais envers ses propres citoyens

    Elections 2025 : La société civile gabonaise déploie près de 520 observateurs électoraux

    Politique
    Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025
    Gabon : Le samedi 27 septembre déclaré jour férié pour les législatives et locales 2025 © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le gouvernement gabonais a annoncé ce mercredi par voie de communiqué officiel que le samedi 27 septembre 2025, jour du premier tour des législatives et du scrutin unique des locales (municipales et départementales), sera férié, chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national.

    Selon le communiqué du ministère du Travail, du Plein emploi et du Dialogue social, parvenu à Info241, cette décision s’appuie sur le décret n°283/PR/MISD du 3 juillet 2025, fixant la convocation du collège électoral et la période de campagne électorale.

    «  La journée du samedi 27 septembre 2025, journée de convocation du collège électoral pour le premier tour de l’élection des députés et pour l’unique tour des membres des conseils départementaux et municipaux, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire », stipule le texte signé par le ministre Patrick Barbara Isaac.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève