dimanche 28 septembre 2025
    Gabon : Cartes d’électeurs disponibles et affichage de la liste électorale des scrutins du 27 septembre

    Publié le 24 septembre 2025 à 17h34min MàJ : //
    Politique
    Gabon : Cartes d’électeurs disponibles et affichage de la liste électorale des scrutins du 27 septembre
    Gabon : Cartes d’électeurs disponibles et affichage de la liste électorale des scrutins du 27 septembre © 2025 D.R./Info241

    À trois jours du scrutin législatif et local prévu ce 27 septembre, le ministère de l’Intérieur a annoncé ce mercredi le démarrage officiel de l’affichage de la liste électorale définitive et la distribution des cartes d’électeurs sur l’ensemble du territoire. Ces opérations se dérouleront de 8h à 18h dans les mairies et mairies d’arrondissement. Pour les électeurs de l’étranger, il faudra encore attendre les prochaines heures.

    « Nous invitons l’ensemble des électeurs à se présenter dans les lieux indiqués, afin de procéder au retrait de leur carte et à la consultation de leur inscription sur la liste électorale », précise le ministère, qui préside également la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER). Pour faciliter les démarches, une plateforme numérique a été mise à disposition des citoyens. « Cette consultation est également possible sur la plateforme en ligne www.consultation.listeelectorale.ga souligne le communiqué.

    Une solution qui vise à éviter les longues files d’attente et à permettre un accès simplifié aux informations électorales. Le texte rappelle également que, conformément à l’article 70 du Code électoral, «  les cartes d’électeurs non retirées seront disponibles le jour du scrutin dans un espace dédié  ». Une mesure destinée à garantir qu’aucun électeur ne soit privé de son droit de vote pour des raisons administratives.

    Commenter cette brève