Gabon : Un double scrutin décisif ce samedi marqué par de nombreux couacs organisationnels

Le Gabon a organisé en simultané ce samedi 27 septembre des élections législatives et locales, premières du genre sous la Ve République. Dès 7h00, plus de 910 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans les 3 102 bureaux de vote du pays, dont une centaine à l’étranger. L’objectif : élire 145 députés au premier tour des législatives, parmi 800 candidats en lice, et désigner 3 078 conseillers locaux en un seul tour, avec plus de 18 000 candidats enregistrés.

Le scrutin s’est déroulé sous haute surveillance afin de garantir la transparence du processus. Les opérations de dépouillement ont débuté à 18h, bureau par bureau, en présence des représentants des partis, des candidats, des médias et des missions d’observation électorale. Le ministère de l’Intérieur doit publier les résultats provisoires dans les prochains jours, avant le second tour des législatives prévu le 11 octobre.

Des couacs et incidents

Mais si l’organisation a globalement été jugée correcte, plusieurs dysfonctionnements ont terni la journée électorale. À Awendjé dans le 5e arrondissement de Libreville, une candidate ayant pourtant retiré sa candidature a découvert ses bulletins de vote toujours présents dans les bureaux. « Je suis étonnée de voir mon bulletin alors que j’avais annulé ma candidature. Cela trouble mes électeurs », a-t-elle déclaré à la presse. À Ntoum, un autre candidat a dénoncé la disparition pure et simple de ses bulletins dans son bureau de vote.

Une électrice en train d’accomplir son devoir civique

Des incidents matériels ont également été signalés. À Essassa, dans le deuxième arrondissement de Ntoum, la disparition des bulletins a provoqué une vive contestation. À Libreville, au PK-13, de nombreux électeurs se sont plaints de longues files d’attente et de lenteurs dans le déroulement du vote. Dans certaines département comme Dienga (Ogooué Lolo), des matériels électoraux ont même été saccagés, retardant temporairement le processus.

Les autorités rassurantes

Face à ces couacs, le ministre de l’Intérieur a tenu à relativiser, tout en appelant au respect des procédures légales. « Quelles que soient les injustices dont on peut se dire victime, il faut saisir les juridictions compétentes », a-t-il affirmé, rappelant que certaines candidatures évoquées n’avaient pas été validées par le tribunal administratif. Il a assuré que les incidents signalés avaient été rattrapés et que le scrutin s’était poursuivi normalement dans les zones affectées.

Chiffres clés de ce double scrutin au Gabon :

Éléments Chiffres / Détails Électeurs inscrits Plus de 900 000 Bureaux de vote 3 102 au total, dont une centaine à l’étranger Sièges à pourvoir – Législatives 145 sièges à l’Assemblée nationale (1er tour le 27 septembre, 2nd tour le 11 octobre) Candidats – Législatives 800 candidats Sièges à pourvoir – Locales 3 078 conseillers municipaux et départementaux (élection à un seul tour ) Candidats – Locales Plus de 18 000 candidats Début du scrutin 7h30, samedi 27 septembre 2025 Dépouillement À partir de 18h, bureau par bureau, en présence des partis, médias et observateurs Résultats provisoires Publiés par le ministère de l’Intérieur avant le 2nd tour Contexte politique Première élection législative et locale de la Ve République, fin de la transition entamée en 2023

En dépit de ces difficultés, ce double scrutin marque une étape politique majeure pour le Gabon. Pour la première fois, les députés et les conseillers locaux de la Ve République seront élus, conférant ainsi une légitimité populaire aux institutions de l’après transition. Reste désormais à attendre les résultats provisoires, qui devraient ouvrir un nouveau chapitre du processus démocratique engagé par le pays.