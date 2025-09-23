RDC : le président de l’Assemblée nationale démissionne, victime de violentes critiques

Le président de l’Assemblée nationale de République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a annoncé ce lundi sa démission. Dans une lettre citée par Actualité.cd, il explique vouloir permettre au parlement de « passer aux questions essentielles liées à la vie nationale ».

Cette décision intervient après plusieurs jours de tensions marqués par une pétition de députés l’accusant d’un manque d’alignement avec les priorités du pouvoir et d’une gestion opaque des fonds parlementaires. Malgré ses tentatives d’apaisement, l’ancien président de l’UNC n’a pas réussi à conserver le soutien nécessaire.

Kamerhe estime que le débat autour de la déchéance du bureau de l’Assemblée a fini par occulter les véritables défis du pays : l’unité et la cohésion nationale, la défense de la souveraineté et l’intégrité territoriale, ainsi que le progrès économique et social.