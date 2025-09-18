Tchad : le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans illimités après le vote controversé des députés

L’Assemblée nationale tchadienne a adopté ce lundi 15 septembre une révision constitutionnelle instaurant un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable sans limite. Le texte, porté par le Mouvement patriotique du salut (MPS), parti au pouvoir, a été approuvé par 171 députés sur 172 votants, sans abstention.

La réforme modifie plusieurs dispositions de la Constitution de décembre 2023. Elle allonge la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, supprime la limitation du nombre de réélections, crée un poste de vice-premier ministre et rallonge le mandat des députés de cinq à six ans. Elle introduit également la levée de l’immunité ministérielle pour les infractions économiques et financières.

Le président de l’Assemblée, Ali Kolotou Tchaïmi, a précisé qu’il ne s’agit pour l’heure que d’une adoption en première lecture. Le texte doit encore être examiné par le Sénat avant un vote final en Congrès prévu le 13 octobre. En cas de validation, le président Mahamat Idriss Déby Itno, élu en mai 2024, pourrait consolider durablement son pouvoir à la tête du pays.