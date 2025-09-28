Élections 2025 : Les observateurs civils gabonais dénoncent des ratés derrière le vernis du calme
La Mission d’observation électorale des organisations de la société civile (MOE-OSC) et la Mission d’observation citoyenne pour une élection transparente (MOCET) ont présenté ce dimanche 28 septembre à Libreville leur déclaration finale provisoire sur la clôture des opérations de vote du 27 septembre. Mobilisant 519 observateurs à travers le pays, ces missions ont suivi de près le premier tour des législatives et locales. Leur constat général fait état d’un climat globalement calme et apaisé, mais non dépourvu de manquements.
Le rapport indique que 77,4 % des bureaux de vote ont ouvert à l’heure prévue, tandis que près d’un quart ont accusé des retards. Si 96 % disposaient des cinq membres exigés, l’accessibilité n’était garantie que dans 72,8 % des cas. Par ailleurs, le matériel électoral sensible était disponible dans 86 % des bureaux observés et, dans 83,3 % d’entre eux, le Code électoral était mis à disposition.
Déroulement du scrutin : participation et incidents isolés
La vérification des cartes d’électeurs a été assurée dans 98,1 % des bureaux et la disponibilité des bulletins constatée dans 94,6 %. Toutefois, environ 41,3 % des bureaux observés ont connu une forte affluence, entraînant des lenteurs. Des incidents isolés ont été rapportés dans 9,9 % des bureaux, notamment dans le 2e et le 3e arrondissement de Ntoum, ainsi qu’au centre de vote de l’école publique de Medoune.
Rapport préliminaire de la MOE-OSC et de la MOCET sur le scrutin du 27 septembre 2025 :
|Aspect observé
|Constat
|Pourcentage / Données
|Ouverture des bureaux
|Bureaux ouverts à l’heure prévue
|77,4 %
|Retards à l’ouverture
|22,6 %
|Accessibilité des bureaux
|72,8 %
|Présence des 5 membres requis
|96 %
|Présence de l’ACER
|88,1 %
|Disponibilité du matériel électoral
|86 %
|Mise à disposition du Code électoral
|83,3 %
|Disponibilité des bulletins
|86,5 %
|Déroulement du scrutin
|Vérification des cartes d’électeurs
|98,1 %
|Disponibilité des bulletins
|94,6 %
|Forte affluence constatée
|41,3 %
|Incidents isolés
|9,9 %
|Respect du secret de vote
|93,1 %
|Urnes visibles et disponibles
|99 %
|Activités de campagne observées
|5 %
|Respect des procédures (pas d’influence sur électeurs)
|97,6 %
|Clôture et dépouillement
|Dépouillement entamé immédiatement après fermeture
|86,9 %
|Annonce publique des résultats législatives
|89,2 %
|Annonce publique des résultats locales
|89,2 %
|Affichage du PV législatives à l’extérieur
|83,8 %
|Affichage du PV locales à l’extérieur
|82,3 %
|Irrégularités et incidents relevés
|Erreurs de procédure
|6,9 %
|Intimidations durant le dépouillement
|3,1 %
|Perturbations liées à l’affluence
|4,6 %
|Dépouillement perturbé par manque d’organisation
|13,1 %
|Cas probants de manipulation (listes d’émargement, PV)
|2,3 %
|Réclamations et observations soumises
|6,9 %
La présence des représentants des partis politiques a été variable : le PDG était présent dans 73,4 % des bureaux observés, l’UGB dans 49 %, l’UPG dans 47 % et le RPM dans 35,3 %. La présence des membres de l’Autorité de contrôle des élections (ACER) a été confirmée dans 94,7 % des bureaux, un gage de contrôle du scrutin selon les observateurs.
Clôture et transparence du dépouillement
Sur l’ensemble des bureaux, 86,9 % ont entamé le dépouillement immédiatement après la fermeture. Les urnes ont été ouvertes publiquement dans 97,7 % des cas, et les résultats annoncés directement dans près de 89,2 % des bureaux, aussi bien pour les législatives que pour les locales. Des procès-verbaux ont été affichés à l’extérieur dans 83,8 % des cas pour les législatives et 82,3 % pour les locales.
Une vue de cette conférence de presse
Malgré ces avancées, des problèmes notables persistent : 6,9 % des bureaux observés ont connu des erreurs de procédure, 3,1 % des intimidations et 4,6 % des perturbations liées à une trop grande affluence. Dans 13,1 % des bureaux, le dépouillement a été jugé désorganisé. Plus préoccupant, des cas probants de manipulation des listes d’émargement et des procès-verbaux ont été observés dans 2,3 % des bureaux.
Réclamations et perception des électeurs
Des réclamations et observations ont été déposées dans 6,9 % des bureaux de vote. Certains électeurs et candidats se sont plaints de la disparition de bulletins de vote ou de leur présence alors que des candidatures avaient été annulées. Ces dysfonctionnements, selon les observateurs, ont contribué à alimenter la méfiance et le mécontentement des électeurs dans plusieurs circonscriptions.
En définitive, la MOE-OSC et la MOCET saluent la mobilisation des électeurs et la relative sérénité du scrutin, mais insistent sur la nécessité de corriger rapidement les irrégularités relevées. Elles rappellent que « la transparence et la régularité des élections constituent des conditions essentielles à la consolidation démocratique ». Leurs recommandations ciblent notamment une meilleure organisation logistique, une gestion plus rigoureuse des listes électorales et un renforcement de la formation des agents électoraux en vue du second tour prévu le 11 octobre.
