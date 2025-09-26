Gabon : Les débits de boissons fermés en raison des locales et législatives de ce samedi

À la veille des élections législatives et locales prévues ce samedi 27 septembre, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé ce vendredi la fermeture temporaire des débits de boisson sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure vise à assurer le bon déroulement du scrutin et à préserver l’ordre public, selon un communiqué officiel parvenu à Info241.

Un visuel officiel de cette interdiction

« Les débits de boissons seront fermés à titre temporaire du vendredi 26 septembre 2025 à 23 heures 30 minutes au samedi 27 septembre 2025 à 24 heures », précise le document, rappelant que cette décision s’appuie sur les dispositions légales relatives à la sécurité publique en période électorale.

La gendarmerie et la police nationales ont été chargées de veiller à la stricte application de cette interdiction. Les autorités invitent les citoyens à respecter cette mesure, jugée indispensable pour garantir la sérénité et la sécurité du double scrutin.