Libreville, le
dimanche 28 septembre 2025
    Elimination

    Publié le 28 septembre 2025 à 19h17min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Sports
    Coupe de la CAF : Les gabonais du FC 105 s’écroulent en Zambie et quittent la scène africaine
    Coupe de la CAF : Les gabonais du FC 105 s’écroulent en Zambie et quittent la scène africaine © 2025 D.R./Info241
    Le Football Canon 105 a vu son aventure africaine s’achever brutalement ce dimanche 28 septembre 2025. Après une victoire convaincante 2-0 à Franceville le 14 septembre, le vice-champion du Gabon a sombré lors du match retour face à Zesco United au stade Levy Mwanawasa de Ndola (Zambie), s’inclinant sur le lourd score de 5-0. Sur l’ensemble des deux confrontations, les Gabonais s’inclinent 5-2, quittant prématurément la Coupe de la Confédération de la CAF.

    Dès le coup d’envoi, la rencontre a pris une tournure cauchemardesque pour les hommes de Libreville. David Simukonda a ouvert le score dès la 4ᵉ minute, suivi deux minutes plus tard par Kabaso Chongo (6ᵉ). Dépassée dans l’engagement, la défense gabonaise a concédé un troisième but avant la pause, signé Alex Ngonga à la 40ᵉ minute.

    Un calvaire en seconde période

    En seconde période, le calvaire s’est prolongé. Zesco United a continué de dicter le tempo et a obtenu deux penalties. Le premier, transformé par Kelvin Kampamba à la 62ᵉ minute, a scellé presque définitivement le sort du match. Puis Amine Hiver a aggravé la marque à la 86ᵉ minute, portant le score final à 5-0.

    Le score final de la rencontre

    Pourtant, à l’aller, les Gabonais avaient montré un visage séduisant au stade de Franceville, s’imposant 2-0 et nourrissant l’espoir d’un parcours honorable en compétition africaine. Mais ce succès n’aura été qu’un feu de paille, rapidement éteint par l’expérience et la maîtrise des Zambiens lors de la manche retour.

    Une élimination prématurée et amère

    Avec cette élimination précoce, le FC 105 tire un trait sur ses ambitions continentales, laissant aux clubs zambiens l’opportunité de poursuivre leur route vers la phase de groupes. Pour les supporters gabonais, ce revers confirme la nécessité de renforcer la préparation et la compétitivité des clubs nationaux face à l’exigence du haut niveau africain.

    Un autre instantané de la rencontre

    Zesco United, de son côté, valide sa qualification pour le deuxième tour préliminaire, où il affrontera un adversaire encore plus redoutable. Le FC 105, lui, rentre au pays avec l’amère expérience d’un rendez-vous continental manqué et la lourde tâche de rebâtir une équipe capable de rivaliser sur la scène africaine.

    @info241.com
