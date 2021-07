Des policiers gabonais lourdement armés font évader un des leurs emprisonné à Tchibanga

Non vous ne rêvez pas. La police et la gendarmerie gabonaises sont désormais deux factions ennemies. Une guéguerre qui s’est soldée hier par une expédition commando de la police à la prison centrale de Tchibanga (Nyanga) pour y libérer Patrick Moubogha, chef d’antenne de la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) jeté sans ménagement en prison par le parquet. Les policiers « lourdement armés » venus de Libreville ont pris d’assaut la prison de Tchibanga avant de délivrer tels des bandits leur collègue.

Le Gabon est-il devenu le Far West où la police peut se permettre de monter une opération d’évasion de prison ? En colère contre l’incarcération « injuste » d’un commandant de la DGDI, une quarantaine de policiers ont fait évader de prison dimanche Patrick Moubogha. Une opération réalisée au nez et à la barbe des autorités qui n’ont jusque-là pas communiqué pour condamner l’incident qui oppose gendarmes et policiers. Un fait inédit qui remonte à une altercation entre deux policiers et un gendarme le 22 juin dernier à Tchibanga.

La prison de Tchibanga où a eu lieu l’évasion

Ce jour-là peu après 21h, le commandant de police Patrick Moubogha et deux autres personnes dont Simplice Ndzoghas Irogolo passeront à tabac le gendarme Wilfried Mba Moure autour d’une sordide affaire de poisson braisé que se disputait la bande de force de l’ordre. Quelque peu déjà malade, le gendarme déposera plainte contre ses bourreaux. L’enquête ouverte conduira à l’interpellation des policiers en cause et particulièrement à celle du commandant de police de la DGDI, placé immédiatement sous mandat de dépôt le 23 juillet.

C’est cette incarcération faite au mépris de la législation en vigueur qui aurait irrité les policiers. Accusant le gendarme d’être proche du procureur de la république, les policiers ont ainsi décidé de sortir par leurs propres moyens leur collègue de prison. Une rocambolesque histoire de trouble à l’ordre public orchestrée cette fois par les policiers eux-mêmes. Surtout que plusieurs coups de feu auraient été tirés lors de cette évasion policière et que d’autres détenus, profitant de l’imbroglio, se seraient également fait la malle.

Tous les regards sont désormais tournés vers les ministres de l’Intérieur et de la Défense dont dépendent respectivement policiers et gendarmes. Tout comme celle de la Justice appelée à faire respecter la loi, les procédures pénales et ayant la gestion de l’administration pénitentiaire. Une évasion qui met à mal tout autant l’autorité de l’Etat bafouée par les forces de l’ordre elles-mêmes !