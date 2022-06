Des agents de Comilog hospitalisés après avoir découvert de mystérieux sacs enfuis sous terre

C’est la stupeur et l’inquiétude depuis ce lundi pour les agents de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) basée à Moanda (Haut-Ogooué). Huit employés de l’entreprise minière, filiale du géant français Eramet, sont en observation après avoir été en contact avec des mystérieux sacs enfuis 7 mètres sous terre sur plateau d’Okouma.

C’est deux jours après les faits que l’entreprise a communiqué officiellement sur cet incident environnemental qui a conduit ses employés en observation. Dans un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241, Comilog dit avoir ouvert une enquête après cet incident qui a impliqué 8 de ses agents lors d’une activité d’extraction de manganèse sur le plateau d’Okouma.

« Les agents en opération ont découvert des sacs enfouis à plus de 7m de profondeur. Pendant les opérations, quelques sacs ont été perforés. Ces sacs, d’apparence très ancienne, contenaient un produit blanchâtre pâteux », explique l’entreprise minière. Avant de préciser que « Les huit agents présents sur les lieux ont ressenti des irritations des voies respiratoires, des picotements au niveau des yeux et, pour deux d’entre eux, des vomissements ».

Les agents touchés par cet accident environnemental « ont été conduits à l’hôpital Comilog où ils ont été pris en charge et mis en observation », rajoute le communiqué. Avant de saisir « les autorités administratives provinciales et nationales afin qu’une enquête soit ouverte pour identifier le produit en question et son origine ». Comilog affirme également avoir « déposé une plainte contre X auprès de la brigade de gendarmerie de Moanda pour mise en danger de la vie d’autrui ».

En attendant d’en savoir plus sur cette affaire l’ensemble du périmètre de l’incident a été sécurisé et interdit à toute nouvelle activité jusqu’à nouvel ordre. Reste donc à connaitre un peu plus sur ces sacs blanchâtres enfuis sous terre et pourquoi et comment ils se trouvaient là. Surtout que son contenu produit des irritations respiratoires et des vomissent. Affaire à suivre.