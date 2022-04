De « fortes pluies » privent de courant durant plusieurs heures Libreville et ses environs

La fourniture en électricité de la capitale gabonaise a une nouvelle fois été fortement perturbée vendredi dans le Grand Libreville. Selon la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), ces perturbations survenues entre 18h48 et 21h25 sont le fait d’orages qui se sont abattus vendredi sur ses installations de Ntoum et d’Owendo.

« Les fortes pluies qui s’abattent actuellement entre Ntoum et Libreville ont occasionné un défaut sur la ligne Haute Tension 225kV ayant entrainé, à 18h48, l’arrêt des usines de production hydroélectrique (Kinguélé & Tchimbélé) et thermique (Owendo) », a indiqué hier l’entreprise publique dans un communiqué.

Avant d’ajouter : « Nos équipes techniques immédiatement mobilisées ont permis le rétablissement de l’électricité dans le Grand Libreville à partir 20h07mn. Les derniers clients ont été réalimentés à 21h25mn ». Des installations qui du reste sont tributaires de la météo capricieuse. Les clients apprécieront.