Dans quoi investir au Gabon en 2021 ?

On le sait, investir est très rentable lorsque cela est bien orienté et avec une profonde connaissance de l’économie dans laquelle vous allez investir votre argent.

Investir dans le physique ou dans la numérique ? Que choisir ? Que faire ? Nous avons enquêté pour vous tout au long de cet article afin de vous dévoiler des réponses concrètes et qui vous aideront forcément... Suivez-nous, on vous dévoile tout tout de suite... Car même si le Gabon a eu un nouvel emprunt permis par le FMI, c’est un signe pour vous d’investir intelligemment...

Investir dans les cryptomonnaies

Acheter Cardano ou encore du Solana ! Voilà ce que de nombreux experts disent cette année. Toutefois, veillez à bien vous former auprès d’experts en monnaies digitales qui ont déjà faits leurs preuves auparavant.

De nombreux formateurs fleurissant sur le net et parfois ces derniers n’ont pas même eux le moindre résultat intéressant dans l’investissement. C’est pourquoi l’investissement en crypto peut être une belle option pour vous seulement si vous êtes prêts à apprendre, vous former et cela en continu.

Investir dans les métaux précieux

Un classique...Or, Argent ou bronze. En temps de crise ou de guerre, c’est vraiment une valeur sure en terme d’investissement serein. Echanger de l’or par exemple (la valeur de l’or est très intéressante par ailleurs) contre tout autre valeur, vivres par exemple peut valoir le coup tant les métaux précieux sont...précieux pour les gens. C’est alors un investissement long-terme très bon pour tout investisseur avisé.

Investir en Immobilier

Saviez-vous que si plus bas était vos moyens que l’année dernière due à la crise COVID dans de nombreux pays, vous pouviez tout de même vous renseigner pour investir dans l’immobilier ? Qui a dit qu’il n’existait que les maisons pour investir ?Les parkings et les terrains peuvent aussi etre d’excellents investissements pour les néophytes dans ce domaine. Un terrain aménagé en potager sous plusieurs parcelles peut alors par exemple vous offrir plusieurs sources de revenus par mois si vous les louez à des personnes intéressés par votre terre pour cultiver ou autre... De plus, contrairement aux maisons et appartements, les terrains et parkings ont très peu voir aucun cout pour vous au niveau de la maintenance. Une valeur sure !

Pour conclure

Pour conclure, comme vous avez pu le constater tout au long de cet article, vous pouvez tout à fait investir autant dans le physique que dans l’économie digitale en 2021. Ainsi l’investissement physique tel que l’immobilier reste une valeur sure et ce pour encore des années. Les métaux précieux tel que l’or ou encore l’argent peuvent également être des investissements rentables sur le moyen et long-terme et vous permettront d’être paré à toute éventualité de crise. Les métaux précieux sont aussi un bien inestimable pour le troc et l’échange de valeurs lors de guerres par exemple ou d’effondrement boursier.

La grande tendance de 2021 est de miser sur l’investissement en cryptomonnaie. Ces monnaies digitales et décentralisées sont cotées, toutefois, il est fort recommandé de bien lire et se former avant d’investir. Toute investissement comporte des risques et si vous allez peut-être gagner, vous pouvez aussi tout perdre.. Pour finir, investir dans les starts-ups tel que Uber par exemple peut être un excellent choix selon votre stratégie d’investissement...