Coupes africaines de la CAF : Mangasport jette l’éponge faute d’argent pour y prendre part !

AS Mangasport ayant terminé vice champion du Gabon de football au terme des play-offs du National Foot 1, a annoncé lundi dans un communiqué qu’il ne prendra pas part à la Coupe de la CAF faute de moyens. Le club minier de la ville Moanda (Haut-Ogooué) sponsorisé par la filiale du géant français Eramet, Comilog, a précisé que cette décision avait été prise pour préserver les « intérêts du club et/ou ceux de son sponsor historique ».

Le Gabon pourrait manquer à l’appel pour aux prochaines coupes africaines de la CAF, à moins qu’un autre club de première division soit repêché. C’est le résultat de la décision lourde de conséquences de Mangasport de ne pas y prendre part cette année bien qu’ayant eu son sésame. En effet, conscient des difficultés financières du club, le bureau directeur du club a préféré s’épargner des dépenses supplémentaires.

Le communiqué du club minier

« A l’instar des autres clubs de D1 qui avaient l’intention de prendre part aux compétitions interclubs masculines de la CAF, nous avons été invités le 20 juin 2022 par la FEGAFOOT à faire la demande de licence. Le club avait jusqu’au 30 juin 2022, pour boucler tout le processus auprès de la FEGAFOOT », explique le club minier dans son communiqué.

Avant d’ajouter : « Après une concertation interne et après accord de notre sponsor, c’est en toute cime et conscience, que nous avons pris la décision de ne pas demander de licence cette année. Cette décision qui peut être mal comprise par nos nombreux supporteurs à qui nous présentons nos plus plates excuses, a été motivée essentiellement par deux (2) raisons ».

Celles-ci sont « l’absence de visibilité sur le démarrage de la saison sportive 2022-2023 avec le risque très élevé de devoir rémunérer des personnes sans activités pendant de longs mois (la FIFA proscrit la rupture de contrat en cours de saison) » et le « manque de budget supplémentaire pour prendre part à la phase préliminaire de la Coupe de la CAF : (150 000 000 FCFA) ».