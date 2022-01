Côte d’Ivoire : Une femme et ses 8 enfants dont un bébé périssent dans un incendie

Neuf personnes d’une même famille ont trouvé la mort dans un incendie, dimanche, à San Pedro (sud-ouest ivoirien), a annoncé la plateforme police secours et des organisations de la société civile. Il s’agit d’une femme, la trentaine, et 8 enfants dont un bébé de 06 mois. 3 autres personnes sont blessées. Le drame est survenu dans la famille d’un ressortissant nigérien.

L’incendie dont l’origine reste pour le moment inconnue s’est déclenché aux alentours d’une heure du matin. Certains témoins soutiennent, cependant, la thèse d’un court-circuit électrique. Selon des témoins, l’incendie est parti de la maison principale du domicile de la famille Tahirou où dormais la seconde épouse avec ses trois enfants dont le nourrisson et les cinq enfants de sa coépouse.

Son mari était couché avec sa première femme dans une chambre du second bâtiment de la cour au premier étage. Les survivants notamment, M. Tahirou, sa première épouse et d’autres habitants de la cour ont été transférés au Centre hospitalier régional (CHR) de San Pedro pour des observations et des soins.