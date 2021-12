Côte d’Ivoire : 7 morts et 45 blessés dans un accident de la route

Au moins 7 personnes ont été tuées et 45 blessées, mercredi, dans un accident de la route survenu à 46 kilomètres de Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, a annoncé, mercredi soir, le ministère ivoirien des Transports, dans un communiqué. Le bilan de cet accident, qui a impliqué 3 véhicules : deux autocars et un ensemble articulé composé d’un tracteur routier et d’une semi-remorque, fait état de « 7 tués et 45 blessées, ainsi que d’importants dégâts matériels », a souligné Amadou Koné, ministre des Transports, cité dans le communiqué.

« Aussitôt informé de la gravité de l’accident, le ministère a instruit ses services, notamment le Bureau des enquêtes et analyses accidents, en vue de faire une enquête administrative et technique pour déterminer les circonstances de l’accident et circonscrire les responsabilités », selon le texte, dans lequel les autorités ont appelé les usagers « à la prudence et au strict respect des règles de la circulation routière », en cette période de fêtes de fin d’année qui donne lieu à un intense trafic de passagers et de marchandises, avec un flux important de véhicules sur les routes.

Les accidents de la route sont très nombreux et le plus souvent meurtriers en Côte d’Ivoire. Ils sont essentiellement dus à des erreurs de conduite, de nombreux automobilistes étant détenteurs de permis achetés auprès d’inspecteurs corrompus, sans avoir jamais fréquenté d’auto-école. Durant le mois de novembre 2021, le groupement des sapeurs-pompiers a enregistré 58 victimes décédées dans les accidents et transporté 1644 blessés.