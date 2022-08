Conflit homme-faune : un éléphant-tueur enfin mis hors d’état de nuire près de Makokou

La cohabitation entre l’homme et les nombreux pachydermes en liberté dans la nature, se fait de plus en plus difficilement à Makokou et dans la province de l’Ogooué-Ivindo en général. Le dernier fait en date étant la présence d’un éléphant piégé dans une plantation d’un riverain au regroupement de villages Simitang Tsibelong, à 11 kilomètres de la capitale provinciale. L’animal avait en effet éventré un chasseur le 12 août dernier avant d’être abattu hier à son tour après deux jours de traque.

L’éléphant tueur de Makokou a enfin été tué ce jeudi matin par les agents des Eaux et forets. Le pachyderme qui avait élu domicile une semaine auparavant dans une plantation pourtant protégée par des clôtures électriques, avait posé d’énormes soucis aux riverains du hameau Simitang Tsibelong. Les barrières électriques auraient ainsi cédées suite à la chute d’un arbre. Ce qui a permis au pachyderme d’y élire domicile. Pour l’y déloger, le propriétaire des lieux Jean Obame Biteghé, avait fait appel à plusieurs chasseurs. L’un d’entre eux, Sylvain Edo, pourtant chasseur pygmée renommé, n’aura pas fait le poids devant l’animal le 12 août dernier. En tentant d’abattre l’intrus, c’est finalement lui qui sera la victime de l’animal. Un drame qui a conduit les autorités locales a prendre les choses en main pour terrasser la bête. Chose faite ce 18 août puisque les agents ont pu abattre sans grande difficulté le pachyderme-éventreur. Un drame qui ne fera pas oublier de si tôt la mort de ce compatriote et les nombreux actes de destruction ou d’intrusion des éléphants dans la sphère des habitants. Sylvain Edo est par ailleurs, la 3e victime humaine de cette difficile cohabitation homme-faune dans la province en moins d’une année.