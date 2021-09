Comment apprendre à trader sur le Forex ?

Regardez le tutoriel gratuit sur le Forex pour commencer à gagner de l’argent dès maintenant. Vous n’avez pas besoin d’expérience ni d’un gros capital de départ pour vous lancer dans le trading en ligne. Devenez votre propre patron. Tradez avec FBS.

Le Forex est le marché le plus important et le plus liquide du monde. Ses volumes de transaction quotidiens dépassent les cinq mille milliards de dollars. De nombreux traders préfèrent trader sur le Forex en raison de sa grande liquidité, de sa rentabilité élevée et de son fort effet de levier. De plus, tout le monde peut entrer sur le marché du Forex, quelle que soit son expérience et son capital de départ.

Trader sur le marché du Forex est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. Pour commencer, vous devez avoir au moins une connaissance de base du fonctionnement du marché financier. Vous n’avez même pas besoin de vous lever de votre canapé pour acquérir ces connaissances. FBS offre une variété de matériel pédagogique avec des leçons vidéo. Tout est totalement gratuit et disponible pour les clients de FBS. Vous pouvez donc planifier vous-même votre apprentissage. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un accès à Internet et d’un smartphone ou d’un ordinateur (évidemment, vous avez déjà les deux, si vous lisez ceci).

Que vous apprendront les tutoriels gratuits de FBS sur le Forex ?

Qu’est-ce que le Forex et comment trader les paires de devises

Qu’est-ce qu’un pip, un lot, un spread, un swap, etc.

Comment faire des prévisions

Comment utiliser l’analyse fondamentale

Qu’est-ce que la gestion des risques

Il y a 20 leçons vidéo au total concernant le trading Forex. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre périple sur le marché du Forex. Vous serez en mesure de mettre ces connaissances en pratique lorsque vous traderez le Forex. Les vidéos sont animées par nos meilleurs experts. De plus, chaque vidéo est sous-titrée, de sorte qu’il est facile de comprendre toutes les informations données.

À qui s’adresse ce tutoriel ?

Pour les débutants qui ne connaissent pas le Forex

Pour les traders novices qui souhaitent améliorer leurs compétences

Pour les traders expérimentés qui veulent essayer de nouvelles stratégies

En dehors du tutoriel gratuit sur le Forex , FBS propose d’autres guides vidéo sur le trading en ligne. Commencez par l’un d’eux pour obtenir des conseils généraux sur divers sujets (stratégies, instruments de trading, graphiques, etc.), des didacticiels MetaTrader (MT4, MT5) ou le guide FBS Trader. Toutes ces leçons vous permettront de vous familiariser avec les marchés.

Chez FBS, nous faisons tout notre possible pour aider nos clients à atteindre de nouveaux sommets en matière de trading. Commencez donc par regarder ces leçons vidéo si vous souhaitez booster vos finances et commencer à trader sur le Forex pour gagner votre vie.

