Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon : l’Ogooué-Maritime tient ses 6 membres !

Le ministère du Commerce, des Petites et moyennes entreprises, de l’Industrie a organisé sur toute l’étendue du territoire national, l’élection des membres qui devront siéger à la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon (CNMAG). À cet effet, la province de l’Ogooué-Maritime n’est pas restée en marge à cet événement. Ainsi, ce samedi 27 novembre 2021, a eu lieu à la préfecture de Port-Gentil, l’élection tant attendue des membres de la CNMAG antenne Port-Gentil.

Ils étaient au total 10 candidats qui ont concouru à cette élection à un tour à la majorité relative pour six places. Le mode d’éligibilité : être artisan, détenteur d’une fiche circuit et d’une pièce d’identité nationale. Ainsi, près de 85 électeurs se sont faits inscrire afin de participer à ce scrutin inédit. Seuls 64 ont pu voter. Ainsi, les six membres qui devront représenter la province sont connues. Il s’agit de :

1- Tété Ondeno (30 voix)

2- Yves Essongué (10 voix)

3- Atrick Bourdes (6 voix)

4- Creslain Nkézé (5 voix).

5- Nadège Bendôme (5 voix)

6- Yannick Moussounda (3 voix).

Ces nouveaux membres pour le compte de la province de l’Ogooué-Maritime devraient se rendre sur Libreville dès le 2 décembre prochain pour le vote final des différents membres de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat du Gabon.