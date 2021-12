Chaine pétrolière : la direction générale des Hydrocarbures du Gabon outille ses agents !

À la faveur d’un séminaire de formation qui s’est ouvert ce mardi matin à la Chambre de commerce et de l’industrie de Libreville, le directeur général des Hydrocarbures, Edgard Mbina Kombila entend renforcer les capacités de ses collaborateurs durant les 3 jours que dureront cette formation sur « la chaîne pétrolière ».

Très actif depuis qu’il est à la tête de la direction générale des Hydrocarbures, le géophysicien Edgard Mbina Kombila entend visiblement rien négliger. Conscient de ce que sa direction est un des maillons forts sur lesquels compte le gouvernement gabonais pour relancer son économie, il a ouvert ce 28 décembre un séminaire de formation au profit de ses collaborateurs. Axé sur la « Chaine pétrolière », il s’agira pour ces jeunes cadres du secteur pétrolier d’acquérir et de renforcer leurs connaissances sur l’ensemble des étapes qui constituent l’exploitation pétrolière, de la prospection à la distribution à la pompe puis à la consommation.

Les officiels lors du lancement de ces journées de formation

« Ce séminaire est beaucoup plus un séminaire d’information que de formation. Chacun de nous, selon sa base académique, a eu une certaine formation. Et selon cette formation, nous avons été affecté soit à l’exploration, soit à l’exploitation", a indiqué Edgard Mbina Kombila. Et de préciser : "Pour ce séminaire que nous allons passer pour chaque groupe en une session. Nous allons essayer de passer en revue tous ces aspects, en commençant par la recherche pétrolière à la distribution. Et montrer également que tout cela est couvert par des aspects légaux que sont la fiscalité, les contrats, la loi".

"Et une fois que tout cela est bien ficelé, on en vient aux aspects financiers. Disons les recettes que tire l’état à travers toute cette chaîne pétrolière. Voilà résumé l’essentiel de ce sur quoi va s’appuyer ce séminaire durant 3 jours », a dit le Directeur général des hydrocarbures Edgard Mbina Kombila en plantant le décor à l’ouverture des travaux auxquels il a souhaité pleins succès. Des experts du ministère de tutelle, dont Nicaise Mvé Mintsa, directeur du Raffinage, Jean Barthélémy Obame Evouga, directeur d’exploitation et Duplex Nyioko entre autres, se sont succédés devant le diaporama en tant qu’intervenants. Et ce, jusqu’à ce jeudi 30 décembre.