Centrafrique vs Gabon ce lundi : Les Panthères déjà à Johannesburg sans trois de leurs cadres

L’équipe nationale du Gabon, les Panthères, est arrivée ce samedi à à Johannesburg en Afrique du Sud pour disputer leur dernier match des éliminatoires de la CAN 2025 face à la Centrafrique ce 18 novembre. Déjà qualifié, le Gabon jouera sans trois de ses figures de proue : Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et Mario Lemina. Le staff technique a pris la décision de libérer ces cadres pour leur permettre de retrouver leurs clubs, une option prévue en cas de qualification anticipée.

Ce dernier match est donc l’occasion idéale pour certains joueurs moins expérimentés de montrer leur valeur. En conférence de presse après le match contre le Maroc, Thierry Mouyouma, le sélectionneur gabonais, a justifié ce choix : « Il faut se lancer dans le vaste chantier de la profondeur de banc ». En l’absence de matchs amicaux jusqu’en mars, cette confrontation contre la Centrafrique offrira un test grandeur nature pour ces joueurs en quête de temps de jeu et de reconnaissance.

La descente d’avion cet après-midi de quelques joueurs

En mettant en avant un groupe élargi, Mouyouma souhaite rompre avec l’habitude de se reposer sur une douzaine de joueurs et ouvrir la compétition en interne. Cette approche est essentielle, selon lui, pour bâtir une équipe plus solide, capable de résister aux défis d’une compétition comme la CAN. « Pour éviter de tourner avec 12 à 13 joueurs », le sélectionneur donne la priorité à la création d’un banc de touche compétitif et varié.

L’absence d’Aubameyang, Bouanga et Lemina pourrait certes sembler risquée, mais le coach voit dans cette situation une opportunité de renforcer la concurrence dans l’équipe. Avec la profondeur de banc comme objectif, chaque joueur aura l’occasion de prouver qu’il mérite sa place, et cela devrait élever le niveau général de l’équipe.

Les Panthères aborderont donc ce match avec une composition remaniée, un test important pour les remplaçants et une étape cruciale pour le développement à long terme de l’équipe. Cette stratégie vise à renforcer le collectif tout en offrant un terrain d’expérimentation pour les jeunes talents gabonais. Une victoire serait une belle manière de conclure cette phase de qualification et de démontrer que l’équipe est prête pour la CAN 2025 au Maroc.