Ce 31 mai 2021, Saham Gabon change de nom et devient Sanlam Assurance

Au cours d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce mercredi 26 mai à Akanda, le directoire de Saham Assurance Gabon a annoncé le changement de dénomination de leur structure. Désormais c’est Sanlam Assurance Gabon qui sera usitée pour désigner cet assureur. Roger-Marc Pouget, directeur général, accompagné de son équipe ont entretenu la presse sur cet événement marquant pour le groupe Sanlam (South African National Life Assurance Ltd).

C’est ce 31 mai 2021 que le changement de dénomination va être officiel. À cet effet, une campagne médiatique à 360° va être déployée afin de faire connaître les éléments de la nouvelle identité visuelle de Sanlam. Elle va être faite à travers tous les canaux de communication afin de vulgariser auprès du large public l’objectif de taille que Sanlam s’est fixé à savoir « Sanlam s’engage à contribuer à la création d’un monde où il fait bon vivre et à permettre à sa population d’y mener la meilleure vie possible ».

Roger-Marc Pouget, directeur général de Sanlam Gabon

Roger-Marc Pouget a dans ses propos, donné l’essence du nouveau logo. « L’assurance c’est la sérénité...Le centre, c’est vous, les assurés, les clients et les deux parenthèses sont les mains qui protègent ces clients ». Depuis plus de 100 ans, le groupe Sanlam ne cesse d’offrir ses prestations à travers l’Afrique et même en Europe (France et Luxembourg). À ce jour, 30 pays africains bénéficient de la présence de l’assureur.

De part la fiabilité, l’innovation et la qualité de ses services, son portefeuille clientèle ne cesse de s’accroître. Sanlam propose à la population gabonaise des assurances vie et des assurances non vie. Les premières donnent la possibilité aux clients (particuliers et aux sociétés) de constituer un revenu pour la retraite, de protéger les employés ainsi que leurs ayants droits en cas d’accident, de décès ou d’invalidité absolue et définitive. Les assurances non vie quant à elles sont liées aux biens meubles et immeubles.

Au sortir des présentations faites par le directeur général de Sanlam Gabon et son équipe, la cérémonie s’est poursuivie par les questions des journalistes et une séance photos. Au cours de cette conférence de presse, la présence d’invités de marque tels que le Andrew Gwodog, président de la FEGASA, et le secrétaire général adjoint de la CIMA, Adolphe Ouedraogo, a été notée.