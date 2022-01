CAN 2021 : Le Gabon aguerri se qualifie pour les 8e de finales contre le Burkina Faso

Ce sont des Panthères du Gabon très aguerries qui terminent secondes de la phase de poules derrière le Maroc. Après avoir dominé la première mi-temps grâce à un but à la 22e minute de l’attaquant Jim Alevinanah, le Gabon a tenu le match en haleine. Une tendance qui changera à la seconde mi-temps avec un but des marocains à la 74e minute de Sofiane Boufale puis le but contre son camp de Nafert Aguert pour le Maroc qui sera rattrapé par le Maroc par Achraf Hakimi sur le score final de 2 buts partout.

Le Gabon est bien qualifié pour la suite de compétition de la CAN 2021. En terminant second du groupe C, le Gabon affrontera les Etalons du Burkina Faso qui est un adversaire largement à sa portée. Une qualification des poulains de Patrice Neveu après un match très à leur avantage qui a fini en match nul. Un meilleur troisième match pour le Gabon pourtant privé du capitanat de Pierre-Emericjk Aubameyang confié à Bruno Ecuele Manga.

Après ce match et cette qualification, le Gabon affrontera le Burkina Faso pour une place en quart de finale contre le Burkina Faso ce dimanche à 17h00. Un match entièrement à leur portée qui devrait tenir toutes ses promesses. Un match haletant que les Gabonais affronteront sans complexe pour une place en demi finale qui serait la troisième de l’histoire du pays et du onze national gabonais qui ferait ainsi bonne figure pour cette 33e édition de cette Coupe d’Afrique des Nations.

Une victoire à mettre à l’actif de Jim Alevinah et d’Aaron Boupendza qui auront porté cette équipe gabonaise au meilleur de sa forme. Après l’éviction de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Levina qui auront permis la révélation de ces deux joueurs qui auront mis le feu dans la poudrière dans cette CAN de football. Bravo donc à cette équipe gabonaise qui aura montré le Gabon sous son meilleur jour dans ce 3e et dernier match de cette phase de poules.