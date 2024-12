Burkina Faso : Le capitaine Traoré limoge le Premier ministre et dissout le gouvernement

Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, a annoncé vendredi la destitution du Premier ministre Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla et la dissolution du gouvernement. Cette décision a été rendue publique sans explication officielle, a rapporté Deutsche Welle.

Malgré la dissolution, le capitaine Traoré a précisé que les ministres sortants resteraient en fonction jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement. M. Kyélem de Tambèla, nommé en octobre 2022 après le coup d’État ayant porté Traoré au pouvoir, avait dirigé trois gouvernements successifs.

Cette décision inattendue intervient dans un contexte de tension politique et de défis sécuritaires majeurs au Burkina Faso. Les regards sont désormais tournés vers la composition du prochain gouvernement et les orientations politiques que prendra la transition dirigée par le capitaine Traoré.