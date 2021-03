Anthony Mfa Mezui, le gardien des Panthères du Gabon testé positif au Covid-19

La série de mauvaises nouvelles s’accumule pour le Gabon pour la suite des éliminatoires CAN 2021 des 25 et 29 mars prochain. Cette fois, c’est au portier gabonais Anthony Mfa Mezui de faire défection à l’effectif des Panthères qui jouera dans quelques jours son va-tout face à la RD Congo et l’Angola pour se qualifier.

Selon un communiqué de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) de ce samedi, Anthony Mfa Mezui (FC Rodange) a été testé positif à la Covid-19. Le successeur de Didier Ovono Ebang est désormais en quarantaine au Luxembourg où il évolue depuis cette saison. Il est donc de facto forfait pour les deux ultimes rencontres du Gabon.

Il sera remplacé au goal par son Dalian Toung Allogho, le gardien de Bouenguidi Sports, l’actuel champion du Gabon. Celui-ci a intégré la tanière des Panthères depuis deux semaines à la suite de sa convocation par le coach des Panthères du Gabon, Patrice Neveu.