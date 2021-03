CAN 2021 : la liste 24 Panthères du Gabon de la dernière chance contre la RDC et l’Angola

Confiné en France où il aurait été testé positif au Covid-19, le coach des Panthères du Gabon Patrice Neveu a tout de même livré hier, via la Fédération gabonaise de football, les 24 joueurs sélectionnés pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Une liste de joueurs sans chamboulement pour les confrontations ultimes qui auront lieu les 25 et 29 mars contre la RDC à Franceville et l’Angola à Luanda.

Patrice Neveu a livré mercredi, la liste des 24 Panthères qui auront la lourde tache d’arracher la qualification du Gabon à la prochaine CAN de football. Dans ces éliminatoires, le Gabon est 2e derrière la Gambie avec 7 points. Si la tâche devrait être aisée contre l’Angola, bon dernier du groupe D de ces éliminatoires, elle s’annonce plus ardue avec la RDC le 25 mars prochain. Pour y parvenir, le technicien français a misé sur les cadres de la sélection gabonaise tout de même privée d’un Aaron Appindangoye (Sivasspor, Turquie) blessé. Neveu s’appuiera sur une liste de 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et de 7 attaquants. Les cadres des Panthères du Gabon Ecuele Manga, Poko, Kanga, Ndong, Lemina, Aubameyang, Bouanga, Boupendza ont été appelés pour ces deux ultimes rencontres décisives. La liste des 24 joueurs convoqués contre la RDC et l’Angola :

Gardiens : Anthony Mfa Mezui

Jean Noël Amonome

Donald Nzé Défenseurs : Bruno Ecuélé Manga

Junior Assoumou Akue

Sidney Obissa

Lloyd Palun

Johan Obiang

Yohan Wachter

Anthony Oyono

Gilchrist Nguema Milieux de terrain : Guelor Kaku Kanga

André Poko Biyogho

Serge Martinsson Ngouali

Didier Ibrahim Ndong

Nathanael Mbourou Bongo

Mario Lémina Attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang

Denis Athanase Bouanga

Kevin Mayi

Aaron Boupendza

Gaëtan Missi Mezu

Fahd Ndzengue

Jim Émilien Allevinah