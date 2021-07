Allemagne : Le bilan des victimes des inondations s’alourdit ce vendredi à 103 morts

Le bilan des inondations en Allemagne s’est encore alourdi, ce vendredi, à 103 morts à la suite de fortes précipitations dans l’ouest du pays. La Première ministre de l’Etat de Rhénanie-Palatinat (ouest), Malu Dreyer, a indiqué, dans un communiqué, que le bilan des décès dus à la catastrophe a atteint les 60 morts dans l’Etat.

Le ministère de l’Intérieur de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie (Nord-Ouest), a annoncé plus tôt dans la journée, dans un communiqué, que le bilan des victimes des inondations était passé à 43 personnes dans la région.

Une vue des dégâts

Des crues soudaines ont frappé certaines parties de la Rhénanie-Palatinat (ouest) et de la Rhénanie du Nord-Westphalie (nord-ouest), les deux États allemands les plus peuplés, transformant les rues en rivières et causant l’effondrement d’un certain nombre de maisons.

Le gouvernement de l’État de Rhénanie du Nord-Westphalie a déclaré l’état d’urgence, dans la journée du jeudi, exhortant les gens à éviter de rester dans la région. Les autorités locales du comté d’Ahrweiler (ouest), ont également annoncé qu’environ 1 300 personnes sont portées disparues en raison des inondations dans la région.