Akébé : Un nouveau-né abandonné par sa mère, retrouvé mort dans une poubelle

Les habitants du quartier Akébé dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise sont depuis hier sous le choc. Et pour cause, une découverte macabre a été faite ce mardi par les éboueurs de l’entreprise de ramassage des ordures ménagères Clean Africa. Un nouveau-né a été découvert dissimulé parmi les immondices dans une marre de sang. Un incident qui relance le phénomène des naissances clandestines et celui des abandons d’enfant.

Encore un probable infanticide à Libreville. Ce mardi, un éboueur de Clean Africa a découvert un nouveau-né abandonné et laissé pour mort par sa mère. La découverte hier après-midi devant les locaux de l’ancien cinéma d’Akebé. Selon les premières constatations, le nourrisson serait mort dans le ventre de sa mère avant d’y être expulsé clandestinement. Quelques riverains devant le lieu de la découverte macabre La découverte du fœtus a laissé sans voix les riverains qui se sont massés pour constater le fait insolite. En effet, la mère aurait abandonné son nourrisson dans un sachet préalablement bien refermé. Le fœtus baignait toujours dans une marre de sang. Un crime odieux même si une sage-femme passant par là, a souligné que le nouveau-né était certainement mort dans le ventre de sa mère. Les éléments du du commissariat de Belle vue 2 dépêchés sur les lieux devraient faire la lumière sur cette découverte macabre surtout sur l’identité de la mère. S’agirait-il d’un avortement qui a mal tourné ou d’un crime délibéré ? Autant de questions que l’enquête ouverte par la police et le parquet de Libreville devraient donner apporter une réponse definitive. Affaire à suivre.