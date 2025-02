El. Afrobasket 2025 : Les Panthères du Gabon laminées par des adversaires hors de portée !

Le Gabon a vécu une véritable désillusion la fin de semaine écoulée lors du troisième et dernier tour des éliminatoires de l’Afrobasket 2025. Engagées dans la compétition avec l’espoir de décrocher un billet pour l’Angola, les Panthères n’ont pas réussi à s’imposer face à leurs adversaires coriaces. Malgré l’apport de plusieurs joueurs expatriés, la sélection gabonaise a enchaîné trois défaites en autant de rencontres, montrant ses limites sur la scène continentale.

Lire aussi >>> Afrobasket 2025 : Les Panthères du Gabon à nouveau dévorées par les Lions du Sénégal

Trois douloureuses défaites successives

Dès leur premier match vendredi, les Gabonais ont subi la loi du Cameroun avec un lourd revers (65-82). Une rencontre où les Panthères ont été dominées dans tous les compartiments du jeu, peinant à contenir la puissance physique et la précision offensive de leurs voisins camerounais. Une entame difficile qui laissait présager des jours compliqués pour la sélection nationale.

Photo de famille de la délégation gabonaise

Le lendemain, 22 février, le Sénégal a infligé au Gabon une véritable correction (102-68), révélant encore davantage les lacunes de l’équipe. Face à une formation sénégalaise bien rodée, les Panthères n’ont jamais trouvé les solutions pour rivaliser, s’inclinant lourdement dans un match à sens unique. Ce deuxième échec a quasiment réduit à néant les chances de qualification du Gabon, qui devait impérativement réagir lors de son dernier match.

Le score d’hier face au Rwanda

Mais la réaction tant attendue n’a pas eu lieu. Opposés dimanche au Rwanda, les Gabonais se sont encore inclinés (71-81), clôturant ainsi un parcours catastrophique. Malgré une prestation plus aboutie, la sélection nationale n’a pas su inverser la tendance et termine ce tour sans la moindre victoire. Un échec cuisant qui pose de nombreuses questions sur l’avenir du basketball gabonais et la nécessité d’une restructuration en profondeur.

4 nations éliminées, 16 qualifiées

Pour rappel, les éliminatoires de l’Afrobasket 2025 ont mobilisé 20 équipes nationales, qui ont disputé un total de 59 matches dans six villes africaines. Le tournoi qualificatif a débuté en février 2024 avec la fenêtre 1 à Monastir (Tunisie) et au Caire (Égypte), avant de se poursuivre avec la fenêtre 2 à Dakar (Sénégal) et de s’achever ce mois-ci à Antananarivo, Rabat et Tripoli.

Au terme de cette phase, la République centrafricaine, le Gabon, le Kenya et le Maroc ont été éliminés, tandis que 16 équipes ont décroché leur ticket pour la phase finale, qui se tiendra en Angola du 12 au 24 août. Il s’agit de : l’Angola, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Égypte, la Guinée, la Libye, Madagascar, le Mali, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tunisie et l’Ouganda.