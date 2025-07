Gabon : Un braqueur multirécidiviste écope de 15 ans de prison pour avoir dépouillé un ouest africain

La justice gabonaise n’est pas particulièrement tendre avec les braqueurs à la machette. Thérence Rembangouet Ogandaga, alias « Palaba », un Gabonais d’environ 40 ans, a été condamné ce mardi 22 juillet à 15 ans de réclusion criminelle et à une amende de deux millions de FCFA pour vol avec usage d’arme apparente et association de malfaiteurs. Le verdict est tombé lors de son procès devant la Cour criminelle de Port-Gentil.

Il s’agit de la cinquième incarcération pour cet habitué des maisons d’arrêt. Les faits remontent au 31 décembre 2021, vers 5 heures du matin. Ce jour-là, Moussa Deme, ressortissant ouest-africain et désinfecteur d’outils médicaux dans une clinique locale, a été agressé alors qu’il quittait son domicile. Interpellé par deux hommes portant des tee-shirts marqués « Sécurité », il a été menacé par l’un d’eux armé d’une machette. L’autre complice l’a fouillé et s’est emparé de deux téléphones portables, d’un portefeuille contenant 170 000 FCFA et de plusieurs cartes bancaires.

Courte cavale

En patrouille ce jour-là, les agents de l’antenne provinciale de la Police judiciaire de Port-Gentil ont aperçu deux individus escaladant une barrière. Après une brève poursuite, ils ont réussi à interpeller Thérence Rembangouet Ogandaga. Une fouille a permis de retrouver sur lui un téléphone portable et 55 000 FCFA en espèces. Peu après l’agression, la victime, par le biais d’un téléphone fixe, a contacté son propre numéro, suppliant ses agresseurs de déposer ses cartes de séjour et bancaires dans un endroit sûr.

Une autre vue de l’audience de ce jour

À sa grande surprise, un individu se présentant comme un OPJ l’a rapidement invité à se rendre à la PJ pour récupérer ses documents. Moussa Deme a alors formellement porté plainte contre Palaba. Ce dernier a d’abord nié les faits, affirmant avoir acheté le téléphone volé à un certain Mamadou alors qu’il se rendait à la gare routière pour un billet vers Lambaréné.

Confondu grâce à un tee-shirt

Lors de l’instruction, puis au procès, l’accusé a maintenu cette version. Mais les éléments à charge ont pesé lourd : la victime l’a formellement reconnu comme l’un de ses agresseurs, précisant qu’il portait le tee-shirt « Sécurité ». Le téléphone volé était en sa possession et le portefeuille avait été retrouvé sur les lieux de l’agression. Pire encore, Palaba aurait tenté de convaincre la victime de retirer sa plainte en échange d’un remboursement.

Le mis en cause semblant regretter ses agissements

Le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle et 2 500 000 FCFA de dommages et intérêts. La Cour, se fondant sur les déclarations concordantes de la victime et les preuves matérielles, a reconnu Palaba coupable. Il a été condamné à 15 ans de prison et à verser deux millions de FCFA à la partie civile.