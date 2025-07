Burkina Faso : Le gouvernement signe la mort de la commission électorale, jugée budgétivore

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 16 juillet, le gouvernement burkinabè a entériné la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Une décision motivée par des impératifs de rationalisation des finances publiques.

« Subventionnée à hauteur de près d’un demi-milliard de francs CFA par an, son existence n’est plus compatible avec la Charte de la transition et s’avère budgétivore », a justifié le ministre de l’Administration territoriale, Emile Zerbo.

Le gouvernement entend désormais confier l’organisation des élections au ministère de l’Administration territoriale, comme avant la création de la CENI. Le projet de loi actant cette réforme sera transmis à l’Assemblée législative de transition (ALT), a précisé le ministre d’État. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la « refondation de l’État » prônée par le pouvoir de transition.