François Ndong Obiang désormais interdit d’utiliser la marque et le logo REAGIR

Le bureau du parti politique REAGIR a tranché. Dans une déclaration solennelle rendue publique ce lundi 21 juillet à Libreville, la secrétaire exécutive adjointe du mouvement, Joseline Afouari Obouono, a annoncé « l’interdiction formelle » faite à François Ndong Obiang d’utiliser, représenter ou diriger le parti, au nom de dispositions juridiques et statutaires désormais irrévocables.

« Il est juridiquement et statutairement établi que François Ndong Obiang n’a plus aucune qualité pour représenter ou diriger REAGIR, en dépit de la confusion qu’il entretient pour se donner, auprès du Président de la République, une carrure de leader politique, bâtie sur le mensonge et l’opportunisme », a-t-elle déclaré, dénonçant une stratégie de récupération politique sans fondement légal.

Nouveau round juridique

Cette annonce s’appuie sur une assignation d’huissier datée du même jour, signifiant à François Ndong Obiang l’interdiction d’utiliser le logo et la dénomination « REAGIR ». En effet, selon le certificat d’enregistrement n°144/726 délivré le 16 mai 2025 par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), la marque appartient exclusivement à Félix Bongo, entrepreneur et membre fondateur du parti.

Une autre vue de la déclaration d’hier

Toute utilisation non autorisée est désormais passible de poursuites judiciaires. Félix Bongo, propriétaire légal de la marque, a profité de la déclaration pour mettre en garde : « Toute utilisation frauduleuse de REAGIR entraînera des poursuites en bonne et due forme ». Il a également pris à témoin les autorités gabonaises et l’opinion publique, rappelant que toute tentative d’usurpation est nulle et non avenue.

Fin du game ?

La crise, qui secoue le parti depuis plus de sept mois, trouve ici un tournant décisif. En effet, François Ndong Obiang, ancien président statutaire, continue de revendiquer publiquement le droit d’agir au nom du parti, malgré son exclusion. Pour mémoire, il s’était installé de force dans le siège du parti, situé au Bas de Gué-Gué, dont le loyer était pourtant entièrement réglé par Félix Bongo. Il en est reparti il y a quelques jours en emportant mobilier, clés, matériel… et même la vaisselle, selon plusieurs témoins.

Pire encore, il aurait tenté de prendre contact avec la propriétaire des lieux pour effectuer un état des lieux de sortie, démarche que cette dernière a refusée, précisant que seul Félix Bongo est locataire en titre du bâtiment. Ces agissements, qualifiés de « malicieux » et « maladroits » par des observateurs, seraient une tentative de se dégager de ses responsabilités judiciaires, alors qu’une procédure est en cours.

Une plainte a été déposée par Félix Bongo auprès des juridictions compétentes, et le verdict est attendu pour le mois d’août. D’ici là, la question reste entière : François Ndong Obiang respectera-t-il enfin la décision du parti, ou continuera-t-il à jouer la carte de la défiance jusqu’au bout ?