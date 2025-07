Législatives et locales 2025 : Ce sera avec 113 commissions électorales au Gabon et à l’étranger

Le processus électoral gabonais pour les élections législatives et locales de 2025 s’accélère. Par un arrêté pris ce lundi 21 juillet et publié le même jour au Journal officiel, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, dirigé par Hermann Immongault, a officiellement fixé à 113 le nombre total de commissions électorales locales chargées d’organiser les scrutins prévus les 27 septembre (premier tour) et 11 octobre (second tour des législatives).

La course pour la mise en place de l’Assemblée nationale, des conseillers municipaux et départementaux de la Ve République est dans sa phase active. Conformément aux dispositions du Code électoral et à la nouvelle loi sur la répartition des sièges promulguée fin juin, l’arrêté n°018/MISD répartit ces commissions entre 88 structures sur l’ensemble du territoire national et 25 autres à l’étranger.

La répartition de ces 113 commissions électorales :

Zone géographique Nombre de commissions Détail Territoire national (9 provinces) 88 Commissions provinciales, départementales et communales Estuaire 18 Dont 11 pour Libreville, 3 pour Ntoum, 2 pour Owendo, 2 pour Akanda Haut-Ogooué 16 Dont 4 pour Franceville, 2 pour Moanda Ngounié 14 Mouila, Ndendé, Mbigou, Fougamou, etc. Nyanga 9 Tchibanga, Moabi, Mayumba, Ndindi, etc. Ogooué-Lolo 7 Koulamoutou, Lastoursville, Pana, etc. Ogooué-Ivindo 6 Makokou, Booué, Mékambo, Ovan, etc. Ogooué-Maritime 6 Dont 4 pour Port-Gentil Moyen-Ogooué 4 Lambaréné, Ndjolé Woleu-Ntem 8 Oyem, Bitam, Minvoul, Mitzic, etc. Étranger (diaspora) 25 Réparties en 4 zones Zone Afrique 13 Pretoria, Abidjan, Yaoundé, Rabat, Lomé, etc. Zone Europe 8 Paris, Bruxelles, Berlin, Madrid, etc. Zone Amérique 2 Washington DC, Ottawa Zone Asie & Océanie 2 Pékin, Riyad Total général 113

Dans le détail, la province de l’Estuaire concentre à elle seule 18 commissions, en raison de la densité urbaine de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum. Elle est suivie du Haut-Ogooué (16), de la Ngounié (14) et de la Nyanga (9). À l’extérieur, les électeurs gabonais pourront voter dans 13 pays africains (notamment à Yaoundé, Brazzaville, Abidjan ou Dakar), 2 pays d’Amérique, 2 du Moyen-Orient/Asie, et 8 capitales européennes, dont Berlin, Paris, Bruxelles et Moscou.

La mise en place de ces commissions locales représente le clou de la préparation logistique de ces scrutins. Elle s’ajoute au lancement de la révision des listes électorales qui a débuté le 14 juillet et se poursuivra jusqu’au 12 août. Les états majors politiques ont quant à eux du 27 juillet au 7 août pour déposer leurs candidatures auprès de la CNOCER et de l’une de ces 113 commissions électorales dont les membres seront installés au plus tard le 26 juillet.