Bangladesh : 22 morts et plus de 170 blessés après le crash d’un avion militaire sur une école

Un avion de chasse de l’armée de l’air du Bangladesh s’est écrasé ce lundi 21 juillet sur un bâtiment du campus de l’école Milestone à Dhaka, causant la mort d’au moins 22 personnes, dont plusieurs enfants. Plus de 170 autres ont été blessées, certaines grièvement brûlées. L’accident s’est produit vers 13h30, alors que les élèves quittaient l’établissement après la fin des cours.

L’appareil, un F-7 BGI en mission d’entraînement, aurait subi une défaillance mécanique selon l’état-major. Malgré les efforts du pilote pour éviter une zone densément peuplée, le jet a percuté la façade d’un bâtiment scolaire, provoquant une explosion et un incendie. Les secours ont rapidement été mobilisés et des hélicoptères ont évacué les blessés les plus graves vers plusieurs hôpitaux de la capitale.

Le gouvernement a décrété un jour de deuil national et a promis une enquête approfondie. Les hommages se multiplient à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. La scène de l’accident, marquée par la panique et la douleur, restera comme l’un des pires drames aériens de l’histoire récente du Bangladesh.