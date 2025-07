Gabon : Setrag s’atèle à la modernisation des rails du Transgabonais dans plusieurs localités

La Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) poursuit la modernisation de l’axe ferroviaire stratégique du pays, avec une nouvelle phase de travaux entamée sur le tronçon Oyan (Estuaire)–Ebel Abanga (Moyen-Ogooué). Cette initiative, lancée dans le cadre du Programme de modernisation et de sécurisation (PMS) depuis le 4 février dernier, vise à remplacer les anciens rails de 50 kg/m par des rails plus robustes de 60 kg/m sur 270 kilomètres.

L’étape en cours porte sur un linéaire de 11 kilomètres, dont plus de la moitié est déjà réhabilitée. Ce chantier marque une étape essentielle dans les efforts menés par la Setrag pour fiabiliser un réseau ferroviaire vital à l’économie nationale.

Un choix technique stratégique

Selon Rodrigue Nzamba Ibinga, technicien spécialisé de la Setrag, le remplacement par des rails de 60 kg/m s’imposait comme une nécessité. Ces rails, plus lourds, résistent mieux aux sollicitations mécaniques croissantes dues à l’augmentation du trafic et à l’évolution des charges. « Ce changement est une avancée majeure. Il s’agit de renforcer la sécurité des circulations ferroviaires tout en répondant à la croissance du trafic et à l’usure naturelle du réseau », a confirmé un autre responsable technique de l’entreprise.

Des agents à l’œuvre

Ce choix de modernisation cible directement les causes structurelles des incidents récurrents : ruptures de rails, ralentissements forcés, et arrêts d’urgence. En adoptant des standards modernes, la Setrag ambitionne de réduire les interruptions de service et les coûts d’exploitation, tout en offrant une meilleure régularité aux usagers.

Un impact attendu sur le transport de fret

À terme, la modernisation du Transgabonais permettra une augmentation sensible des volumes de fret transportés, notamment pour les secteurs miniers, forestiers, pétroliers et agricoles. La performance logistique renforcée sera un atout de taille pour la compétitivité des opérateurs économiques.

Un travail minutieux

En modernisant les infrastructures, la Setrag contribue aussi au désenclavement de certaines zones reculées. Le développement d’un réseau plus fiable permet d’offrir aux populations une meilleure accessibilité aux services, et un transport plus sécurisé des personnes et des biens.

Un projet structurant pour l’économie nationale

Le PMS s’inscrit dans une dynamique plus large de relance économique, portée par le gouvernement et ses partenaires. En misant sur un rail performant, le Gabon se donne les moyens d’accompagner sa croissance et de structurer durablement son développement logistique et territorial.

Ce vaste chantier vient confirmer l’ambition de la Setrag de bâtir un Transgabonais moderne, sécurisé et compétitif. En posant des rails plus résistants, c’est une nouvelle trajectoire qu’elle imprime au transport ferroviaire gabonais – au service des populations, des entreprises et d’un développement durable et équitable.