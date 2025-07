Gabon : 2 cousins violeurs frappés de 15 ans de prison pour s’en être pris à leur cousine de 7 ans

Le glaive de la justice gabonaise n’a pas flanché hier dans une énième affaire de viol sur mineure de 7 ans impliquant des deux de ses cousins bien qu’ils aient tenu mordicus à nier les faits. En effet, Darlain Ogandaga, un gabonais âgé de 29 ans, mécanicien sans enfant, et Ilane Nfle, tout aussi gabonais âgé de 26 ans, boy-chauffeur sans enfant, ont tous les deux été reconnus coupables ce mardi de viol sur mineure de moins de 18 ans par la Cour criminelle de Port-Gentil, statuant publiquement en matière criminelle.

Les faits remontent à septembre 2021, dans un quartier de la capitale économique gabonaise. La jeune Rafaëla N.M., âgée d’environ 7 ans, informait son géniteur de ce qu’elle avait été la cible d’attouchements sexuels de la part de ses cousins Darlain et Ilane, lorsqu’elle se trouvait chez sa tante paternelle. Pris d’une colère débordante, le père de la mineure décide de porter plainte contre ses neveux, avant de procéder à un examen gynécologique minutieux auprès du Centre hospitalier régional de N’tchengué, conduisant ensuite à leur interpellation.

Deux violeurs pour une mineure

Lors de l’enquête préliminaire, les deux accusés ont nié les accusations portées à leur encontre, et ce, malgré le certificat médical versé au dossier. Lors de l’instruction à la barre, tenue le mardi 22 juillet, aucune des parties n’est revenue sur ses précédentes déclarations. Or, micro en main, la jeune fille n’a pas manqué de confirmer devant la Cour que c’est bel et bien Darlain Ogandaga qui, dans un premier acte, l’avait entraînée dans une chambre.

Les deux violeurs et leur avocat

Là-bas, il l’avait déshabillée, bloqué les deux mains de sa cousine avant de la pénétrer. Un autre jour, ce fut au tour d’Ilane d’assouvir sa libido selon la même méthode, avant de menacer la fille de son tonton avec une arme blanche afin qu’elle ne révèle pas leur secret. Sa tante paternelle, sans réellement prendre conscience de la situation, n’a nullement trouvé de solution aux douleurs atroces au bas-ventre dont souffrait la jeune Rafaëla.

La case justice

En revanche, tout au long de la procédure et pour se débarrasser des charges qui pesaient sur eux, les deux ont nié les faits, quand bien même leur cousine victime est restée constante dans ses déclarations malgré son jeune âge, corroborées par le certificat médical confirmant l’absence de l’hymen, donc la défloration. Pour la Cour, le fait que les accusés nient les faits constitue une tentative de se soustraire à la justice. Selon elle, l’infraction est constituée et suffisamment établie pour les déclarer coupables du crime de viol sur mineur de moins de 18 ans, avant d’être admis au sursis pour une partie de la peine.

Une vue de la cour

Le ministère public, dans ses réquisitions, a requis leur culpabilité et leur condamnation à 30 ans de réclusion criminelle. La défense, quant à elle, a plaidé l’acquittement des deux accusés au bénéfice du doute, en remettant notamment en question le certificat médical. En rendant son verdict, la Cour criminelle les a déclarés coupables du crime de viol sur mineur de moins de 18 ans et les a condamnés à 15 ans de prison, dont 7 ans assortis du sursis, et à un million de FCFA d’amende.