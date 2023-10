Brice Oligui Nguema nomme pas moins de 168 parlementaires pour la transition au Gabon

Depuis ce samedi matin, on connait après 26 jours d’attente, les noms des 168 personnalités gabonaises choisies pour incarner le parlement de la transition. Une mission d’équilibriste qu’a rendu le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema en cédant à l’augmentation du nombre de parlementaires. Des 120 attendus, au sens de la Charte de la transition, ce sont finalement 168 parlementaires qui sont sortis du chapeau. Ils seront ainsi 98 députés et 70 sénateurs à animer la vie législative de la période de transition.

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) constitué uniquement des militaires de l’armée gabonaise qui ont arraché le pouvoir des mains d’Ali Bongo, a enfin rendu publique la composition des deux chambres parlementaires devant constituer le Sénat et l’Assemblée nationale de transition. Une liste de 168 personnalités devant toiletter les textes et lois pour sortir de la transition.

A y regarder de près, les membres du Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août 2023) ne sont pas tombés pour autant en disgrâce. Au contraire, ils sont plus de 80 à avoir été choisis pour siéger dans les deux institutions parlementaires. Tout comme la société civile qui totalise pas moins de 60 représentants dans ces chambres parlementaires.

Les regards sont désormais tournés vers le travail que devra rendre ces personnalités sur le renouveau du Gabon, de ses institutions longtemps inféodées à la famille Bongo et ses alliés pour bâtir une nouvelle ère. Bien que Brice Clotaire Oligui Nguema ait insisté sur le fait qu’il n’y ait plus de majorité ni d’opposition, c’est au pied du mur que l’on jugera le futur travail parlementaire de ces « choisis » !

Selon la Charte, le Parlement de la transition devrait adopter outre leur règlement intérieur propre, le plan d’actions et la feuille de route de la transition présentés par le Premier ministre. Ce, en lieu et place de la traditionnelle déclaration de politique générale. Le parlement veille à l’exécution, au contrôle et au suivi-évaluation du plan d’actions et de la feuille de route de la transition.