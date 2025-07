Gabon : Ouverture des conférences budgétaires sous le signe de la rigueur

Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, a présidé ce 21 juillet la cérémonie d’ouverture des conférences budgétaires à Libreville. Prévu jusqu’au 24 juillet, ce rendez-vous marque le lancement de l’élaboration de la loi de finances 2026, dans un esprit de transparence et de performance.

Le ministre d’État aux Finances, Henri-Claude Oyima, a détaillé les grandes priorités : une meilleure mobilisation des recettes hors pétrole, une sélection rigoureuse des dépenses à fort impact socio-économique, et une gestion publique plus disciplinée. L’objectif est de rompre avec les ajustements budgétaires d’urgence et d’améliorer concrètement le niveau de vie des Gabonais.

Ces assises budgétaires s’inscrivent dans un contexte de refondation de la gouvernance économique, alors que le gouvernement ambitionne une croissance de 5 % hors secteur pétrolier. La loi de finances 2026 devrait ainsi refléter les nouvelles exigences de rigueur et de responsabilité de l’exécutif gabonais.