Transfert : L’attaquant gabonais Aubameyang signe son grand retour à Marseille jusqu’en 2027

C’est quasiment bouclé : Pierre-Emerick Aubameyang va faire son grand retour à l’Olympique de Marseille. L’attaquant international gabonais, âgé de 36 ans, s’apprête à parapher un contrat de deux ans avec le club phocéen, soit jusqu’en juin 2027. Un come-back très attendu par les supporters du Vélodrome, un an après un passage remarqué lors de la saison 2023-2024.

Libéré de son contrat avec le club saoudien Al-Qadsiah ce 17 juillet, Aubameyang était libre de tout engagement. Convoité par plusieurs clubs européens et du Golfe, il a finalement choisi de repousser une offre d’Al-Ettifaq pour retrouver le maillot blanc et bleu de l’OM, qu’il avait porté avec brio il y a un an. L’information a été confirmé ce samedi par l’AGP citant des sources proches du joueur.

Lors de sa première saison sous les couleurs marseillaises, « Auba » avait affolé les compteurs : 30 buts en 51 matchs, toutes compétitions confondues, dont 10 réalisations en Ligue Europa. Des performances qui lui avaient valu les titres de meilleur joueur et de meilleur buteur de la compétition. Son départ vers l’Arabie saoudite en 2024, contre un chèque de 9 millions d’euros pour l’OM (environ 5,9 milliards FCFA), n’avait donc pas été sans regret pour les supporters.

Mais le Gabonais n’a jamais tourné la page Marseille. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’ancien joueur de Dortmund, Arsenal ou encore Chelsea, aurait consenti à d’importants efforts financiers pour revenir. Alors qu’il touchait près de 600 000 euros mensuels lors de sa première pige au Vélodrome (environ 393 millions FCFA/mois, soit 7,2 millions €/an ou 4,72 milliards FCFA), Aubameyang devrait désormais percevoir 350 000 euros par mois (environ 229 millions FCFA/mois), soit 4,2 millions €/an (environ 2,75 milliards FCFA).

Avec 78 sélections et 35 buts en équipe nationale, Aubameyang reste une figure emblématique du football gabonais. Son retour à Marseille est aussi un signal fort envoyé à la jeunesse sportive du pays, et pourrait relancer son statut d’ambassadeur du football africain sur la scène européenne.