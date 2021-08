Afghanistan : le bilan meurtrier de l’attaque de l’aéroport de Kaboul s’alourdit à 170 morts et 200 blessés

Le bilan de l’attaque perpétrée hier aux abords de l’aéroport Hamid Karzai dans la capitale afghane, Kaboul, s’élève à 170 morts et 200 blessés, selon des médias américains. La chaîne américaine ABC News a rapporté, citant un responsable du ministère afghan de la Santé, que le bilan de l’attaque a grimpé à 170 morts, dont 38 ont été identifiés. Le responsable afghan, qui a requis l’anonymat, a ajouté que parmi les 38 victimes identifiées, on décompte « 33 hommes et un garçon, en plus de 3 femmes et une fillette ».

Ces déclarations interviennent alors que l’hôpital Wazir Akbar Khan a révélé, dans un rapport envoyé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qu’il avait reçu 145 cadavres, sans préciser les nationalités des victimes. De son côté, l’hôpital d’urgence de Kaboul a fait savoir qu’il avait reçu 16 morts, toujours selon la chaîne américaine. Le dernier bilan rapporté par les médias, plus tôt ce vendredi, était de 110 morts et plus de 150 blessés. Vendredi matin, l’armée américaine a fait état de 13 morts et de 18 blessés dans ses rangs.

À noter que cette attaque a été la plus meurtrière pour les forces américaines en Afghanistan depuis août 2011. L’organisation terroriste Daech avait revendiqué l’attentat survenu aux abords de l’aéroport Hamid Karzai à Kaboul, selon ce qu’a annoncé l’Agence Amaq qui lui est affiliée, dans un communiqué publié sur Telegram.