9200 élèves sensibilisés à la préservation de la faune au Gabon par l’ONG Conservation Justice

Au cours de l’année scolaire 2023-2024, l’ONG Conservation Justice a mené une vaste campagne de sensibilisation à la préservation de la faune dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo, de l’Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué, indique un communiqué parvenu ce 26 juillet à la rédaction d’Info241. À travers le programme des brigades fauniques, 9200 élèves, âgés de 6 à 17 ans, ont été éduqués sur les enjeux et défis environnementaux.

Cette initiative visait à éveiller la conscience écologique des plus jeunes en leur inculquant des principes fondamentaux de conservation de la biodiversité. Les sessions ont été adaptées à l’âge des enfants et ont couvert des thématiques telles que l’importance de préserver les écosystèmes locaux, les espèces en danger, et les actions concrètes pour protéger l’environnement. Les élèves ont été encouragés à devenir des ambassadeurs de l’environnement, partageant les connaissances acquises avec leurs familles et communautés.

Une vue de l’opération

Les brigades fauniques, créées avec le soutien du ministère des Eaux et Forêts, de l’ONG Conservation Justice, et de divers partenaires tels que Rougier Gabon et la Fondation Lékédi Biodiversité, ont également sensibilisé les communautés locales aux conséquences du braconnage et à l’importance de pratiques respectueuses de l’environnement. Cette campagne s’accompagne d’un appui juridique pour informer les populations sur les aspects légaux des conflits homme-faune et les recours possibles.

Avec la création récente de la brigade faunique de Lékédi en février 2024 et l’impression de 10 000 affiches sur les espèces protégées, financées par l’Union européenne, l’ONG Conservation Justice poursuit son engagement pour une éducation environnementale durable au Gabon.