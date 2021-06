10 ans après, le Gabon élu pour la 4e fois au conseil de sécurité de l’ONU

Après le désistement de la RD Congo qui convoitait également ce siège, le Gabon a été élu vendredi à New-York (Etats-Unis) par 183 voix sur 190 au conseil de sécurité pour deux ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Ce sera la 4e fois que le pays obtient un siège de membre non-permanent de cette institution onusienne en charge du maintien de la paix à travers le monde. Outre le Gabon, 4 autres pays vont rejoint ce conseil l’Albanie (175 voix), le Brésil (181 voix), les Émirats arabes unis (79 voix) et le Ghana (185 voix).

Lire aussi >>> Le Gabon rêve de siéger une 4e fois au Conseil de sécurité des Nations-Unies

Une victoire logique pour la candidature du Gabon présentée et soutenue par l’Union africaine avec celle du Ghana. Ces 5 pays remplaceront à ce conseil 5 autres états dont le mandat expirera ce 31 décembre. Il s’agit de l’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Tunisie et le Vietnam. Une élection qui s’est déroulée en présence à New-York du ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya et de Michel Xavier Biang, ambassadeur du Gabon aux Nations-Unies.

Avec cette élection, le Gabon siègera ainsi pour la 4e fois de son histoire au sein de cette organe onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le premier mandat de 2 ans du Gabon remonte aux années 1978 et 1979. Le pays regagnera l’institution chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales 9 ans plus tard de 1998 à fin 1999. Avant de rebeloter 11 ans plus tard de 2010 à 2011.

Rappelons que le Conseil de sécurité des Nations unies est l’organe exécutif des Nations-Unies composé de 15 membres. Il dispose de pouvoirs spécifiques tels que l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire. Certaines décisions, appelées résolutions, du Conseil de sécurité ont force exécutoire et les membres sont tenus d’accepter et d’appliquer les décisions du conseil de sécurité.